PET-Flaschen clever sammeln mit bringbag® aus Österreich

Österreich steht vor einer neuen Ära beim Sammeln und Transportieren von PET-Flaschen: Mit dem 25-Cent-Pfandsystem kämpfen Millionen Bürger zwar noch mit zerdrückten Flaschen, unübersichtlichen Plastiksäcken und mühsamem Transport.

„Schluss mit zerknitterten Flaschen und Plastiksack-Wirrwarr! Wir lösen nicht nur ein Logistikproblem – wir schaffen Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft, denn jeder bringbag® ist ein Statement gegen die ausufernde Wegwerfkultur!“, sagt Erfinder Gernot Glasl mit seiner 0916 Werbeagentur. Die innovative Sammelhilfe bringbag® sorgt dafür, dass PET-Flaschen sicher, platzsparend und bequem zur Sammelstelle gebracht werden können.

bringbag®-Erfinder Gernot Glasl © Werbeagentur 0916

Der bringbag® funktioniert dank einer speziell entwickelten Karton-Konstruktion, die die Flaschen am Hals hält. So passen alle gängigen PET-Flaschen von 0,5 bis 2 Litern platzsparend hinein – und das ohne Zerdrücken oder Verformen. Das sorgt für eine einfache Erkennung an den Rücknahmeautomaten und erleichtert den Transport erheblich. Das umweltfreundliche Design „made in Austria“ unterstützt lokale Produktionskreisläufe und reduziert Transportwege.

bringbag® sorgt für Mega-Hype: 10.000 Stück gehen über den LadentischMonatlich werden bereits 10.000 Stück produziert, Tendenz stark steigend. Neben der Wiederverwendbarkeit als langlebige Sammellösung leistet der bringbag® so einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung. Das Timing könnte kaum besser sein: Österreich bringt jährlich rund 1,6 Milliarden PET-Flaschen in Umlauf. Vor der Einführung des Pfandsystems landeten viele davon im Restmüll oder in der Umwelt. Mit dem neuen Pfandsystem soll nun eine Sammelquote von 90 Prozent erreicht werden – das entspricht etwa 1,44 Milliarden recycelten Flaschen pro Jahr.Der bringbag® ist ab sofort in ausgewählten Billa-, Interspar- und Lagerhaus-Filialen sowie online unter www.bringbag.at zum Preis von 21,50 Euro für sechs Stück erhältlich.