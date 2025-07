Playstation-Schock: Sony bringt neue PS6 erst 2029

Noch hält sich Sony bisher mit Details zurück, gibt es bereits erste Hinweise auf die nächste große Revolution in der Gaming-Welt – begleitet von einem gewaltigen Technologiesprung, wie Sony-Vize Hideaki Nishino andeutet. Schon beim Übergang von der PS4 zur PS5 sorgten Features wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und ultraschnelle Ladezeiten für Begeisterung. Mit der PS6 soll dieser Sprung noch deutlicher ausfallen. Nishino spricht von einem Quantensprung in Grafik, Leistung und Spielerlebnis – ein Versprechen, das die Erwartungen der Community befeuert. Besonders spannend: Sony bleibt laut eigenen Angaben dem klassischen Hardwaremodell treu. Heißt: Spiele sollen auch künftig lokal installiert werden, trotz des globalen Trends zu Cloud-Gaming.

Mit mehr Leistung kommt auch ein höherer Preis – darauf bereiten Analysten bereits vor. Die kürzlich angekündigte PS5 Pro soll rund 800 Euro kosten. Beobachter erwarten, dass die PS6 diesen Preis sogar übertreffen könnte. Zum Vergleich: Auch Nintendos Switch 2 legte beim Preis ordentlich nach – 470 Euro für das neue Modell, rund 140 Euro mehr als beim Vorgänger.

Lange Zeit galt ein Release-Zyklus von rund sieben Jahren als wahrscheinlich – ein Marktstart der PS6 wäre damit 2026 oder 2027 zu erwarten gewesen. Doch laut dem bekannten Tech-Leaker "Detective Seeds" auf X (ehemals Twitter) will Sony die PS6 erst Ende 2029 veröffentlichen. Erste Entwicklerkits sollen 2026 ausgeliefert werden, eine offizielle Präsentation sei für 2028 geplant. Sony selbst hat bisher keine Termine bestätigt.

According to a Playstation engineer working on the hardware side of the house; The PS6 will be announced in 2028 and release late fall/ early winter 2029.

Devs kits are estimated to be distributed to developers around Spring 2026 at the same time PS5 pro gets the upgrade to…