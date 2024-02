× Plus 10,2 % - Österreichischer Musikmarkt weiter auf Wachstumskurs!

Der Musikmarkt in Österreich boomt so stark wie nie: 237,2 Millionen Euro Gesamtumsatz. Das ist ein Plus von 10,2 Prozent zum Vorjahr: RAF Camora, Miley Cyrus und die Rolling Stones waren die Topstars.

237,2 Millionen Euro haben Musikfans in Österreich im Jahr 2023 für digitale und physische Musikformate ausgegeben – ein Plus von 10,2%. Damit wächst der heimische Musikmarkt zum siebten Mal in Folge. Streaming treibt das Wachstum mit einem Plus von 16,5% weiter an und sorgt bereits für 83% aller heimischen Musikumsätze. Die gute alte Vinyl-Schallplatte ist zurück, erzielt mit 12,3 Millionen Euro einen neuen Umsatz-Rekord (+16%) und kann die Rückgänge bei Musik-CDs (-12,7%) beinahe kompensieren. Downloads (-7,5%) und Musik-DVDs (-6,7%) verlieren an Bedeutung. Die Lizenz-einnahmen der Verwertungsgesellschaft LSG stiegen um knapp 5% auf 32,5 Millionen Euro und liegen erstmals wieder über dem Vor-Corona-Niveau. Weitere 1,5 Millionen Euro entfielen auf Synchronisations-Rechte, also die Lizenzierung von Musik für Filme, Serien oder Werbung.

Miley Cyrus mit „Flowers“ erfolgreichster Song des Jahres 2023, Raf Camora erfolgreichster österreichischer Act

Miley Cyrus liefert mit „Flowers“ den erfolgreichsten Song des Jahres 2023 ab - ihr erster Nummer 1 Hit hierzulande! Mit Abstand erfolgreichster heimischer Act ist RAF

Camora, der mit insgesamt fünf Songs in den Top 100 der österreichischen Singles-Jahrescharts 2023 vertreten ist. Am besten platziert ist sein Hit „All Night“ (gemeinsam mit Luciano) auf Platz 12. Bestseller bei den Alben ist „Hackney Diamonds“ von den Rolling Stones. RAF Camora belegt mit seinem Album „XV“ den zweiten Platz und schafft es mit „Zukunft“ und „Anthrazit“, zwei weitere Alben unter die Top 100 zu platzieren



Top 10 Singles-Verkaufscharts 2023

1. Miley Cyrus Flowers

2. Udo Lindenberg & Apache 207 Komet

3. Miksu/Macloud & Makko Nachts wach

4. Tom Odell Another Love

5. David Guetta & Bebe Rexha I´m Good (Blue)

6. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian Mädchen auf dem Pferd

7. Nina Chuba Wildberry Lillet

8. Eminem Mockingbird

9. Sira, Bausa & Badchieff 9 bis 9

10. David Kushner Daylight

Top 10 Alben-Verkaufscharts 2023

1. The Rolling Stones Hackney Diamonds

2. Raf Camora XV

3. Taylor Swift Midnights

4. Taylor Swift 1989 (Taylor´s Version)

5. Harry Styles Harry´s House

6. Seer Ausklang

7. Ayliva Schwarzes Herz

8. Rammstein Zeit

9. Metro Boomin Heroes & Villains

10. Travis Scott Utopi