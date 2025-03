Preis-Knaller! Mieten in Österreich werden immer teurer

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Mieten in Österreich seit 2010 um 70,3 Prozent gestiegen sind, was dreimal stärker als im Durchschnitt der Eurozone ist.

Österreich nimmt den vierten Platz der Länder mit den stärksten Mietpreissteigerungen ein. Nur Estland mit 208,2 Prozent, Litauen mit 177,3 Prozent und Irland mit 108,1 Prozent verzeichneten höhere Anstiege.

In der Eurozone stiegen die Mieten durchschnittlich um 23,5 Prozent. Leonard Jüngling, Experte vom Momentum Institut, erklärt, dass in Österreich die Mieterhöhungen über der Inflationsrate von 48,9 Prozent liegen, während in der Eurozone die Mieten unter der Inflationsrate von 35,4 Prozent stiegen.

Mieter am privaten Markt ungeschützt

In Griechenland sanken die Mietpreise um 16,4 Prozent, während Zypern, Spanien, Italien und Frankreich unterdurchschnittliche Erhöhungen aufwiesen. Der Mietpreisstopp bezieht sich auf geregelte Verhältnisse, Mieter am privaten Markt bleiben ungeschützt.

Ein Viertel der 1,7 Millionen Miethaushalte erfährt weiterhin ungebremste Erhöhungen. Jüngling fordert eine umfassende Mietpreisbremse bis 2028.