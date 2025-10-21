Alles zu oe24VIP
ProSiebenSat.1
Italiener übernimmt

ProSiebenSat.1 mit neuem Vorstand - Breitenecker nicht länger COO

21.10.25, 14:16
Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt nach der Übernahme durch MFE - Media for Europe eine neue Führung. 

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bisher MFE-Finanzvorstand den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring mitteilte. Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen, hieß es weiter.

Bob Rajan neuer Finanzvorstand

Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis künftig von Bob Rajan übernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan war bisher Managing Director beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal. Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern laut Mitteilung.

Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden.

