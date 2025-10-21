Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.100 aktien up +3.01% Andritz AG 61.80 aktien up +1.23% BAWAG Group AG 104.90 aktien down -0.47% CA Immobilien Anlagen AG 24.380 aktien up +0.83% CPI Europe AG 17.910 aktien down -0.22% DO & CO Aktiengesellschaft 215.50 aktien down -0.23% EVN AG 24.750 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 83.20 aktien up +1.46% Lenzing AG 25.150 aktien up +0.4% OMV AG 44.440 aktien up +1.05% Oesterreichische Post AG 29.600 aktien down -0.34% PORR AG 29.300 aktien up +3.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.140 aktien up +0.6% SBO AG 26.550 aktien up +1.34% STRABAG SE 73.40 aktien up +1.66% UNIQA Insurance Group AG 12.480 aktien up +1.13% VERBUND AG Kat. A 63.95 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.150 aktien down -0.23% Wienerberger AG 26.240 aktien up +0.77% voestalpine AG 31.520 aktien up +1.29%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Dramatisch

Österreich droht neues Rekord-Pleite-Jahr: Negativrekord an Insolvenzen

21.10.25, 06:16
Teilen

Nachdem die Zahl der Firmenpleiten in Österreich im vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel gestiegen ist, rechnet der Kreditversicherer Acredia heuer mit einer weiteren Erhöhung.  

2025 dürfte die Zahl der Pleiten um gut 6 Prozent auf 6.950 Fälle zulegen, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Damit steuere Österreich auf das vierte Jahr mit steigenden Insolvenzzahlen zu und dürfte in etwa den Negativrekord aus dem Jahr 2005 (7.050 Insolvenzen) erreichen.

Anhaltende Konjunkturschwäche 

Besonders betroffen bleiben nach Angaben von Acredia der Einzelhandel, das Baugewerbe und das Gastgewerbe, zunehmend auch kleinere Betriebe. Gründe für die weiter triste Lage seien unter anderem die hierzulande anhaltende Konjunkturschwäche sowie die ebenso schwierige Wirtschaftslage bei Österreichs wichtigstem Handelspartner Deutschland.

Entspannung 2026 

Für 2026 erwartet Acredia einen leichten Rückgang um rund 5 Prozent auf etwa 6.600 Fälle, 2027 dürfte dann eine Erholung mit rund 6.000 Fällen (minus 4 Prozent) einsetzen.

US-Zölle erst 2026 spürbar 

"Die Insolvenzlage bleibt angespannt, zeigt aber erste Anzeichen einer Bodenbildung", kommentierte Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz die Entwicklung. International treiben laut der aktuellen Studie der Acredia und Allianz Trade aktuell vor allem Protektionismus und damit einhergehende Zölle die Insolvenzen, die heuer weltweit um 6 Prozent, 2026 dann um weitere 5 Prozent steigen dürften. Erwartet wird, "dass die volle Wirkung der US-Zölle erst 2026 spürbar wird" und "mit möglichen Dominoeffekten entlang globaler Lieferketten" einhergeht. Diese könnten auch österreichischen Exporteuren Probleme bereiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden