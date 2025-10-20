Alles zu oe24VIP
Schoko-Beben im Büro der Bürgermeisterin
Süße Affäre

20.10.25, 23:08

20.10.25, 23:08
In Rijeka sorgt eine kleine Schokolade für große Diskussion. Eine Videoaufnahme soll zeigen, wie die Tafel in einer Tasche landet – nun prüft die Stadt den Vorfall. Es geht weniger um den Wert der Schokolade, sondern um Vertrauen, Umgang und klare Regeln im Alltag von Führung.

Kroatien. Die Schokolade ist verschwunden – und ganz Rijeka spricht darüber.

Es soll ein Video geben, auf dem jemand die Tafel mitgehen ließ. Keine Polizei, aber der Ethik-Beauftragte ist dran. Wichtigste Botschaft: Es geht nicht um den Preis, sondern um Vertrauen.

Zugang zum Büro für einige Mitarbeiter eingeschränkt

Für ein paar Leute gilt jetzt: Zugang nur "auf Einladung", so Bürgermeisterin Iva Rinčić. Die Maßnahme soll keine Strafe sein, sondern ein Signal für die Bedeutung von Vertrauen und Zusammenarbeit. Die Bürgermeisterin betont, dass die interne Kommunikation im Vordergrund steht.

Kleine Tafel, große Wellen

Die Info landete anonym in den Medien. Schon wurde aus einer Mini-Sache ein Maxi-Thema. Rinčić bedauert, dass der Vorfall in die Öffentlichkeit gelangt ist, und sieht darin einen Versuch, ihre Führungsqualitäten infrage zu stellen.

