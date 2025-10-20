Alles zu oe24VIP
Mjallby AIF
1400-Seelen-Ort

Fußball-Märchen: Dorf-Klub holt überraschend Meisterschaft

20.10.25, 21:30
Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal schwedischer Fußballmeister. 

Das Team aus einem kleinen Ort in der südschwedischen Provinz Blekinge gewann am Montag 2:0 bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze der Topliga Allsvenskan zu verdrängen. Nach einer Saison mit bisher nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf Verfolger Hammarby satte elf Punkte, auf den viertplatzierten Titelverteidiger Malmö sogar 21.

Trainer von Mjallby AIF: Anders Torstensson 

Mjallby AIF
Benannt ist der Verein nach dem 1.400-Seelen-Ort Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus. In der Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson fehlen Stars, der Club hat keine großen Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften gelten als Erfolgsfaktoren.

