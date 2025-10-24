Ratingagentur Scope stuft Kreditwürdigkeit der USA herab

Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA wegen anhaltend hoher Defizite und einer Schwächung der Regierungsführung von "AA" auf "AA-" herabgestuft.

Der Ausblick für das neue Rating sei nun stabil, teilte die europäische Agentur am Freitagabend mit. Zur Begründung verwies Scope auf die dauerhaft hohen Haushaltsdefizite, die steigende Zinslast und die Erosion der Gewaltenteilung durch die Machtkonzentration in der Exekutive unter Präsident Donald Trump.

Diese mindere die Berechenbarkeit der US-Politik. Die Agentur erwartet, dass die Staatsschuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Scope hatte Anfang Oktober nach dem "Shutdown" der Regierung vor einer Herabstufung gewarnt.