Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien up +5.41% Andritz AG 63.30 aktien up +0.88% BAWAG Group AG 108.70 aktien up +0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.460 aktien down -0.85% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.23% EVN AG 24.900 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 82.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 25.900 aktien down -0.96% OMV AG 46.160 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -3.73% PORR AG 29.000 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.00 aktien down -1.39% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 26.900 aktien down -0.74% voestalpine AG 31.380 aktien up +0.32%
  1. oe24.at
  2. Business
Symbolbild USA
© getty

Von "AA" auf "AA-"

Ratingagentur Scope stuft Kreditwürdigkeit der USA herab

24.10.25, 23:33
Teilen

Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA wegen anhaltend hoher Defizite und einer Schwächung der Regierungsführung von "AA" auf "AA-" herabgestuft. 

Der Ausblick für das neue Rating sei nun stabil, teilte die europäische Agentur am Freitagabend mit. Zur Begründung verwies Scope auf die dauerhaft hohen Haushaltsdefizite, die steigende Zinslast und die Erosion der Gewaltenteilung durch die Machtkonzentration in der Exekutive unter Präsident Donald Trump.

Diese mindere die Berechenbarkeit der US-Politik. Die Agentur erwartet, dass die Staatsschuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Scope hatte Anfang Oktober nach dem "Shutdown" der Regierung vor einer Herabstufung gewarnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden