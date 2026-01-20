Alles zu oe24VIP
Rekordjahr trotz Marktunsicherheit: 3SI Immogroup startet mit Rückenwind ins Immobilienjahr 2026
Immobilien

Rekordjahr trotz Marktunsicherheit: 3SI Immogroup startet mit Rückenwind ins Immobilienjahr 2026

20.01.26, 19:18
Über 300 Wohnungsverkäufe, Umsatzrekord und zahlreiche Projektfertigstellungen: Die Wiener 3SI Immogroup blickt auf ihr erfolgreichstes Jahr zurück. Mit hoher Bautätigkeit, Auszeichnungen und neuen Projekten startet das Unternehmen optimistisch ins Jahr 2026.

Während der Immobilienmarkt 2025 vielerorts von Zurückhaltung und Unsicherheit geprägt war, setzte die Wiener 3SI Immogroup ihren Wachstumskurs unbeirrt fort. Das Familienunternehmen erzielte gemessen an Umsatz und Verkaufszahlen das stärkste Geschäftsjahr seiner Unternehmensgeschichte – und stellte damit seine strategische Ausrichtung eindrucksvoll unter Beweis.

Rekorde bei Verkäufen, Umsatz und Verfügbarkeit
2025 ging als Rekordjahr in die Unternehmenschronik ein: Über 300 Wohnungen wurden verkauft – mehr als je zuvor. Getragen wurde der Erfolg vor allem durch die hohe Nachfrage nach bezugsfertigen Wohnungen. Zum Jahresende standen rund 800 sofort verfügbare Immobilien zur Auswahl.
Bemerkenswert: Alle begonnenen Projekte wurden planmäßig fertiggestellt und erfolgreich verkauft. Während andere Marktteilnehmer ihre Bautätigkeit reduzierten, profitierte 3SI davon, auch in der Krise konsequent weitergebaut zu haben – ein langfristiger Wettbewerbsvorteil.

Internationale Auszeichnungen für Wiener Stilaltbau
Auch qualitativ setzte die 3SI Immogroup 2025 Maßstäbe. Die Projekte THE LEGACY und LE PETIT LION wurden mit dem European Property Award ausgezeichnet und international positioniert. Zusätzlich gewann das Unternehmen bei den European Real Estate 500 mehrere Preise, unter anderem im Bereich Bauentwicklung.
Ein weiterer Höhepunkt: Die Auszeichnung als Immobilienentwickler des Jahres durch IMWF Austria. Sie würdigt Marktposition, Innovationskraft und nachhaltige Unternehmensstrategie.

Neuer Luxus-Showroom in bester Innenstadtlage
Ein sichtbares Zeichen der Expansion setzte 3SI mit dem neuen Luxury Real Estate Showroom in der Kärntner Straße 39. Auf über 400 Quadratmetern entstand ein innovativer Präsentationsraum für Premiumimmobilien, Kunst und Architektur. Seit März 2025 ist der Showroom vollständig in Betrieb und hat sich rasch als zentrale Anlaufstelle für Käufer, Investoren und Partner etabliert.

Vivenne

Vivenne

Projektmeilensteine: Fertigstellungen quer durch Wien
2025 war auch ein Jahr der Übergaben: Mit Projekten wie THE LIBERTY nahe dem Kagraner Platz, VIVIENNE in Margareten, dem prämierten THE LEGACY an der Landstraßer Hauptstraße sowie dem nachhaltigen Großprojekt THE TEMPTATION in Währing wurden gleich mehrere hochwertige Immobilien fertiggestellt.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt LE PETIT PARIS im Servitenviertel: Das Gründerzeithaus aus dem Jahr 1884 verbindet heute historischen Altbaucharme mit modernem Wohnkomfort – ein Vorzeigeprojekt sensibler Revitalisierung.

The Anthony

The Anthony

Neue Projekte: Verdichtung, Qualität und architektonischer Anspruch
Parallel zu den Fertigstellungen startete 3SI mehrere neue Projekte in Bestlagen. Mit PRUNKSTÜCK, THE ANTHONY und LE PETIT LION setzt das Unternehmen auf innerstädtische Nachverdichtung, nachhaltige Sanierung und architektonische Qualität.
Ob eleganter Stilaltbau in der Tendlergasse, ein moderner Neubau mit britischem Flair in Hernals oder exklusiver Altbau im Servitenviertel – alle Projekte verfolgen das Ziel, hochwertigen Wohnraum zu schaffen und Wien behutsam weiterzuentwickeln.

Wohnungen nach Maß: Individualisierung als neues Marktsegment
Ein Novum stellte 2025 das Konzept „Wohnungen nach Maß“ dar. Käufer können ihre Altbauwohnung individuell gestalten – von der Grundrissplanung bis zur Materialwahl. Das neue Segment trifft den Wunsch nach Individualität und setzt neue Maßstäbe im Premiumbereich.

Starkes Ankaufjahr sichert die Pipeline
Auch auf der Akquisitionsseite zeigte sich 3SI äußerst aktiv: Über 25 Zinshäuser und Zinshausanteile in innerstädtischen Toplagen wurden neu in den Bestand aufgenommen. Ergänzt wurde dies durch den Ankauf eines Wohnungseigentumspakets im Volumen von rund 15 Millionen Euro.
Diese gezielte Ankaufspolitik stärkt nicht nur den Bestand, sondern sichert die Projektpipeline für die kommenden Jahre und festigt die Position des Unternehmens als nachhaltiger Marktakteur.

Ausblick 2026: Stabilisierung und neue ChancenFür 2026 rechnet die 3SI Immogroup mit einer weiteren Marktstabilisierung und steigender Nachfrage nach Eigentum. Der Fokus liegt auf der Revitalisierung historischer Altbauten sowie auf ausgewählten Neubauprojekten in gefragten Wohnlagen.Mit Projekten wie THE TAILORED, DIE SYMBIOSE, dem Neubau THE SUPERIOR oder geplanten Projekten in der Cobenzlgasse und an der Landstraßer Hauptstraße setzt das Unternehmen weiterhin auf Qualität, Nachhaltigkeit und langfristige Stadtentwicklung.

