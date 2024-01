Richard Schmitt verlässt "exxpress.at"

Chefredakteur Richard Schmitt verlässt "Exxpress". Das postete er auf X.

Richard Schmitt und der "Exxpress" gehen getrennte Wege. Nachdem Schmitt am Mittwochabend seinen Abschied auf Twitter gepostet hatte, bestätigte auch "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz das Aus gegenüber oe24. Schütz wird Schmitts Agenden gemeinsam mit den Stellvertretern interimistisch übernehmen.

Böse Worte gibt es zum Abschied nicht. In den letzten Monaten hätten sowohl Schmitt als auch sie an einer Neuorientierung gearbeitet. Schmitt widme sich künftig neuen eigenen Projekten, während sie sich als Herausgeberin auf die Weiterentwicklung und Positionierung des "Exxpress" konzentriere.

Für die nächsten Wochen ist das nun das letzte Foto aus unserem TV-Studio.



Denn: Schon seit dem Sommer wollte ich meine große Leidenschaft für den Journalismus auf eine neue Ebene heben, seit damals fokussiere ich mich bereits - wie sich offenbar schon in Wien etwas… pic.twitter.com/KajtVhp2U8 — Richard Schmitt (@Schmitt_News) January 24, 2024

Schmitt arbeitet an neuem Projekt

Schmitt schreibt auf "X", er arbeite an einem deutschsprachigen Format, das den Blick nach Europa und auf seine Politiker richte. Er wolle wieder etwas mehr Spannung im Job spüren und zuerst einmal dem Büro-Alltag zumindest für einige Monate entkommen.

Schütz arbeitet an Neuausrichtung

Schütz meinte in einem Statement: "Vor drei Jahren haben Richard Schmitt und ich gemeinsam den Exxpress ins Leben gerufen. Es ist zweifelsohne sein Herzensprojekt und sein Baby, für das er als Chefredakteur Tag und Nacht unermüdlich gearbeitet hat. In den letzten Monaten haben sowohl Richard Schmitt als auch ich, als Herausgeberin, an einer Neuorientierung gearbeitet. Richard Schmitt widmet sich künftig neuen eigenen Projekten, während ich mich als Herausgeberin auf die Weiterentwicklung und Positionierung des Exxpress konzentriere. Ich möchte Richard Schmitt für seinen beeindruckenden Einsatz im Team des Exxpress und für die Etablierung des Online-Mediums in einer Zeit, die äußerst kritisch und herausfordernd für die österreichischen Medien ist, von Herzen danken. Bis auf Weiteres werde ich als Herausgeberin agieren und auf Wunsch der Gesellschafter auch die Redaktion, gemeinsam mit den Stellvertretern, leiten."

In den letzten Tagen hatte vor allem ORF-Anchor Armin Wolf den Exxpress wegen einer "Morddrohung" im Forum ins Visier genommen, die eine Welle der Kritik gegen den Exxpress ausgelöst hatte.