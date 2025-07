Rustler feiert 90 Jahre Erfolg in der Immobilienbranche

Die Rustler Gruppe blickt auf neun Jahrzehnte Immobilienkompetenz zurück. Seit der Gründung im Jahr 1935 hat sich das österreichische Familienunternehmen zu einem führenden Immobiliendienstleister mit rund 900 Mitarbeitenden und internationaler Präsenz entwickelt.

Nach der Gründung im Jahr 1935 durch Frieda Rustler entwickelte sich das Familienunternehmen, aus der Kernkompetenz der Hausverwaltung heraus, kontinuierlich zu einem innovativen und unabhängigen Immobiliendienstleister, welcher in den Bereichen Verwaltung, technisches Facility-Management, Immobilienentwicklung, Baumanagement, Immobilienvermittlung sowie in der Immobilienbewertung aktiv ist.

Erfolgreich weitergeführt und ausgebaut: Peter Rustler, Sohn der Gründerin von Rustler Immobilien. © Rustler

Ausgezeichnet am Markt: Rustler als starke Marke in der Immobilienbranche

„Ich bin sehr stolz darauf, wie sich unser Unternehmen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei der wichtigste Erfolgsfaktor. Sie prägen und repräsentieren unsere Unternehmensbereiche bei unseren KundInnen und AuftraggeberInnen. Dies lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken“, freut sich Peter Rustler, Sohn der Unternehmensgründerin, anlässlich des Jubiläums.

Zahlreiche Auszeichnungen für die Unternehmen der Rustler Gruppe bestätigen die Stärke und Präsenz am Immobilienmarkt. So wurden unter anderem die Hausverwaltung und das Facility Management wiederholt als stärkste Marken in der Immobilienwirtschaft prämiert, und die Immobilienvermittlung zählt zu den umsatzstärksten Maklerunternehmen in Österreich.

Erfolgsfaktor Mensch: Gemeinsam in eine starke ZukunftIm Rahmen einer Mitarbeiter-Veranstaltung wurde das Jubiläum in sommerlichem Ambiente gefeiert. Über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich und den internationalen Niederlassungen folgten der Einladung und verbrachten einen gemeinsamen Abend.https://rustler.eu