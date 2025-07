Rustler: Stärkste Marke bei Hausverwaltung

Ausgezeichnet: Real Estate Brand Awards für Hausverwaltung Rustler – Geschäftsführer Martin Troger lobt die Teamleistung.

Die Hausverwaltung Rustler wurde bei den diesjährigen Real Estate Brand Awards in Berlin bereits zum zehnten Mal in Folge zur stärksten Marke in der Kategorie „Property Manager Österreich“ gekürt. Die Auszeichnung wird jährlich vom renommierten EUREB Institute verliehen und würdigt herausragende Marken der europäischen Immobilienwirtschaft.

Martin Troger, Geschäftsführer bei der Hausverwaltung Rustler. © Rustler

Mitarbeitende als Schlüssel zum ErfolgZukunftsfit. „Ein Jahrzehnt an der Spitze ist ein großartiger Erfolg und ein starkes Zeichen für die nachhaltige Wahrnehmung und Entwicklung“, sagt Martin Troger, Geschäftsführer der Hausverwaltung Rustler, anlässlich der Preisverleihung. „Die hohe Bekanntheit zeigt sich auch in der stetig steigenden Anzahl an betreuten Liegenschaften in ganz Österreich.“ Besonderen Dank richtet Troger an sein rund 200-köpfiges Team: „Sie sind das Gesicht der Marke Rustler. Sie prägen unsere Qualität und gestalten Innovationen aktiv mit, sei es im Bereich der Digitalisierung oder bei zukunftsweisenden Arbeitszeitmodellen.“ Rustler zählt zu den führenden Immobiliendienstleistern des Landes und feiert in diesem Jahr zudem sein 90-jähriges Firmenjubiläum.