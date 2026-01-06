Musks KI-Firma xAI sammelt 20 Mrd. Dollar bei Investoren ein

Das KI-Start-up ⁠xAI des Tesla-Chefs Elon Musk hat in einer Finanzierungsrunde 20 Milliarden Dollar eingenommen und damit sein Ziel von 15 Milliarden Dollar übertroffen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, gehörten zu den Geldgebern Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company und die Qatar Investment Authority. Nvidia und Cisco Investments beteiligten sich als strategische Investoren.

Mit den neuen Mitteln will xAI nach eigenen Angaben die Infrastruktur ausbauen, die Entwicklung und den Einsatz von Produkten der Künstlichen Intelligenz (KI) beschleunigen und die Forschung finanzieren. Das Unternehmen arbeitet an seinem KI-Modell Grok 5 und versucht, den Abstand zu Konkurrenten wie OpenAI und der Google-Mutter ⁠Alphabet zu verringern.