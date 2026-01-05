Streaming-Hammer: Jetzt müssen "White Lotus"- & "Harry Potter"-Fans noch mehr zahlen

Ab 13. Jänner startet in Österreich mit HBO Max ein neuer Streaming-Dienst. Film- und Serien-Fans müssen nun noch tiefer in die Tasche greifen.

Nächsten Dienstag ist es soweit. Mit HBO Max startet ein neuer Streaming-Riese in Österreich und die Kunden müssen sich erneut umstellen. Serien-Klassiker, wie "Last of Us", "White Lotus" oder auch alles rund um "Game of Thrones" werden ab nächstem Dienstag auf der neuen Plattform zu sehen sein.

Und der Auftakt kommt auch gleich mit "A Knight Of The Seven Kingdoms", dem nächsten Ableger der Fantasy-Erfolgs-Reihe. Auch Film-Klassiker, wie etwa die Harry-Potter-Reihe, wandern ab sofort zu HBO. Für heimische Konsumenten bedeutet das, dass man ein weiteres Abo abschließen muss, um die bestmögliche Auswahl der Lieblingsserien zur Verfügung zu haben.

Neben Sky, Amazon Prime, Netflix, Disney+, AppleTV und Paramount+ ist das nun der nächste Gigant, der den Vorstoß für die Heimkinos wagt. Auf der eigenen Seite wirbt man mit den "Lieblingscharakteren von HBO, Warner Bros., dem DC-Universum und Harry Potter". Doch das ist noch nicht alles, was der Streamer im Angebot hat, auch ein Sport-Upgrade soll zur Verfügung stehen.

Vier Pakete zur Auswahl

Basis mit Werbung (5,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 6,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)

mit Werbung (5,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 6,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027) Standard (11,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 12,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)

(11,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 12,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027) Premium (16,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 17,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)

(16,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 17,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027) Sport-Add-on (3 €/Monat extra)

Das Basis-Paket ermöglicht Streams auf zwei Geräten gleichzeitig und eine Videoauflösung in Full-HD mit Werbung. Im Standard-Abo kann man bereits ohne Werbung schauen. Zusätzlich hat man 30 Downloads zur Verfügung. Das Premium-Paket ist dann eine enorme Aufwertung. Auf vier Geräten zeitgleich streamen, 100 Downloads und Videoauflösung in 4K UHD & Dolby Atmos bietet das perfekte Heimkino-Erlebnis.

Im Sport-Add-on kauft man sich Eurosport 1 und Eurosport 2 dazu, womit man vor allem während der Olympischen Spiele in Mailand kaum etwas verpassen würde. Der Dienst wird auf ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streaming-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen verfügbar sein.