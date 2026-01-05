Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.750 aktien up +2.9% Andritz AG 67.80 aktien up +1.57% BAWAG Group AG 131.20 aktien up +0.92% CA Immobilien Anlagen AG 22.400 aktien down -0.62% CPI Europe AG 15.730 aktien up +1.94% DO & CO Aktiengesellschaft 208.00 aktien up +2.72% EVN AG 27.850 aktien up +1.64% Erste Group Bank AG 105.00 aktien up +1.06% Lenzing AG 24.050 aktien up +0.42% OMV AG 48.400 aktien up +0.25% Oesterreichische Post AG 31.700 aktien up +1.12% PORR AG 33.150 aktien up +2.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.320 aktien down -0.9% SBO AG 30.900 aktien up +8.8% STRABAG SE 82.50 aktien up +2.48% UNIQA Insurance Group AG 15.580 aktien up +1.43% VERBUND AG Kat. A 62.50 aktien up +0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 68.20 aktien up +0.59% Wienerberger AG 30.320 aktien up +0.4% voestalpine AG 38.280 aktien down -0.31%
  1. oe24.at
  2. Business
White Lotus Schwarzenegger Harry Potter Rattcliffe
© HBO

Kosten & Abos

Streaming-Hammer: Jetzt müssen "White Lotus"- & "Harry Potter"-Fans noch mehr zahlen

05.01.26, 19:35
Teilen

Ab 13. Jänner startet in Österreich mit HBO Max ein neuer Streaming-Dienst. Film- und Serien-Fans müssen nun noch tiefer in die Tasche greifen. 

Nächsten Dienstag ist es soweit. Mit HBO Max startet ein neuer Streaming-Riese in Österreich und die Kunden müssen sich erneut umstellen. Serien-Klassiker, wie "Last of Us", "White Lotus" oder auch alles rund um "Game of Thrones" werden ab nächstem Dienstag auf der neuen Plattform zu sehen sein.

Und der Auftakt kommt auch gleich mit "A Knight Of The Seven Kingdoms", dem nächsten Ableger der Fantasy-Erfolgs-Reihe. Auch Film-Klassiker, wie etwa die Harry-Potter-Reihe, wandern ab sofort zu HBO. Für heimische Konsumenten bedeutet das, dass man ein weiteres Abo abschließen muss, um die bestmögliche Auswahl der Lieblingsserien zur Verfügung zu haben.

Neben Sky, Amazon Prime, Netflix, Disney+, AppleTV und Paramount+ ist das nun der nächste Gigant, der den Vorstoß für die Heimkinos wagt. Auf der eigenen Seite wirbt man mit den "Lieblingscharakteren von HBO, Warner Bros., dem DC-Universum und Harry Potter". Doch das ist noch nicht alles, was der Streamer im Angebot hat, auch ein Sport-Upgrade soll zur Verfügung stehen.

Vier Pakete zur Auswahl

  • Basis mit Werbung (5,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 6,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)
  • Standard (11,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 12,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)
  • Premium (16,99 €/Monat bis 31. Dezember 2026, 17,99 €/Monat ab 1. Jänner 2027)
  • Sport-Add-on (3 €/Monat extra)

Das Basis-Paket ermöglicht Streams auf zwei Geräten gleichzeitig und eine Videoauflösung in Full-HD mit Werbung. Im Standard-Abo kann man bereits ohne Werbung schauen. Zusätzlich hat man 30 Downloads zur Verfügung. Das Premium-Paket ist dann eine enorme Aufwertung. Auf vier Geräten zeitgleich streamen, 100 Downloads und Videoauflösung in 4K UHD & Dolby Atmos bietet das perfekte Heimkino-Erlebnis.

Im Sport-Add-on kauft man sich Eurosport 1 und Eurosport 2 dazu, womit man vor allem während der Olympischen Spiele in Mailand kaum etwas verpassen würde. Der Dienst wird auf ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streaming-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen verfügbar sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden