Flughafen München
© Getty

Schwere Vorwürfe

Top-BMW-Manager am Flughafen festgenommen

05.01.26, 19:55
Teilen

Gerhard W. (62)  soll seine Tochter sexuell missbraucht haben. 

In Bayern ist ein hochrangiger Manager des Autobauers BMW, festgenommen worden. Der Abteilungsleiter steht demnach im Verdacht, über einen längeren Zeitraum seine eigene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Wie die BILD berichtet, wurde der 62-Jährige am Flughafen München festgenommen, nachdem die Behörden entsprechende Hinweise erhalten hatten.
 

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Polizeikräfte die Wohnräume des Beschuldigten. Dabei fanden die Ermittler umfangreiche kinderpornografische Materialien, die nun ausgewertet werden. Aufgrund des Fundes und der Schwere der Vorwürfe prüfen die Ermittler, ob weitere Opfer in diesem Zusammenhang existieren.
 

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl beantragt, und der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen, um das Ausmaß der Vorwürfe und mögliche weitere Beteiligte zu klären. Konkrete Informationen zu Einzelheiten der Vorwürfe oder dem Ablauf der mutmaßlichen Taten wurden bislang nicht öffentlich gemacht; auch zum Alter der Tochter oder zum Zeitpunkt der Vorfälle liegen keine gesicherten Angaben vor.

W. bekleidet derzeit eine Position als Abteilungsleiter bei BMW Nordamerika. Zuvor war er in Brüssel als Lobbyist für Umweltpolitik tätig und leitete anschließend in München den Bereich der globalen Behördenangelegenheiten mit Schwerpunkt Sicherheit.

