In DIESEM Land streicht Ryanair sein Angebot radikal zusammen

Die Billig-Fluglinie reagiert auf eine Gebührenerhöhung

Der irische Billigflieger Ryanair will einem Medienbericht zufolge sein Flugangebot an spanischen Regionalflughäfen zusammenstreichen. Grund dafür sei eine geplante Gebührenerhöhung des staatlichen Flughafenbetreibers Aena, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstag unter Berufung auf den Chef der Ryanair-Tochter DAC, Eddie Wilson. Die Kapazität solle im kommenden Winter um rund eine Million Passagierplätze reduziert werden.

Die Fluggesellschaft, die in Spanien die meisten Passagiere befördert, hatte bereits im Jänner eine Reduzierung um 800.000 Plätze für die Sommersaison angekündigt. Aena will die Gebühren im kommenden Jahr um 6,5 Prozent anheben, um damit unter anderem den Ausbau der Großflughäfen in Madrid und Barcelona zu finanzieren.