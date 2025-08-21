SES startet Bau des S-PARK Varaždin: Neues Einkaufszentrum für Kroatien

SES Spar European Shopping Centers investiert über 28 Mio. Euro in den Bau des S-PARK Varaždin. Auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik „Varteks“ entsteht bis 2027 ein moderner Retail Park mit 12 Shops, Gastronomie und dem ersten INTERSPAR-Hypermarkt der Region.

Der Startschuss für den Bau des neuen SES Retail Parks ist gefallen. unächst wird der Altbestand abgetragen, ab Herbst beginnt der Hochbau. Auf rund 11.500 Quadratmetern Gesamtfläche eröffnet 2027 der S-PARK Varaždin mit modernen Shops, Gastronomie, Dienstleistungen und rund 430 Parkplätzen mit E-Ladestationen.

Christoph Andexlinger, SES CEO © Spar/Eva trifft

Christoph Andexlinger, CEO von SES, erklärt: „Mit dem S-PARK Varaždin schaffen wir ein umfangreiches Shopping- und Nahversorgungsangebot in der Region. Besonders freut uns, dass das historisch verankerte Areal ein fulminantes Comeback erlebt.“





© HB Format

Historisches Areal wird neu belebt Der neue Retail Park entsteht auf dem traditionsreichen Gelände der ehemaligen Varteks-Textilfabrik. Teile der Backsteinarchitektur bleiben erhalten und verbinden Geschichte mit moderner Bauweise. Nachhaltige Elemente wie LED-Beleuchtung, Photovoltaik-Vorbereitung und Infrastruktur für E-Mobilität sind fest eingeplant.Miroslav Marković, stellvertretender Bürgermeister von Varaždin, betont: „Varaždin ist die beste Stadt zum Leben in Kroatien. Wir begrüßen SES als Investor, der Arbeitsplätze schafft und unseren Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote bringt.“Top-Lage mit starker AnbindungDas 50.000 m² große Areal liegt nur 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt, direkt an der stark frequentierten Zagrebačka ulica. Ein neuer Kreisverkehr, Rad- und Fußwege sowie öffentlicher Nahverkehr sorgen künftig für eine optimale Erreichbarkeit.Wirtschaftlicher Impuls für eine starke Region Mit rund 46.000 Einwohner:innen zählt Varaždin zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Kroatiens. Der neue S-PARK trifft hier auf hohe Kaufkraft, wachsendes Wohnumfeld und große Nachfrage nach modernen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.SES in KroatienSES ist bereits seit der Übernahme der Ipercoop-Standorte 2009 auf dem kroatischen Markt präsent und expandiert nun mit dem S-PARK weiter in Kroatien. Das Unternehmen betreibt in Kroatien seit 2018 die Shopping-Mall KING CROSS Zagreb und übernahm diese Immobilie 2019 ins Eigentum. Bis Herbst 2026 wird das Shopping-Center mit einem Komplett-Refurbishment zur modernsten Shopping-Destination im Land.