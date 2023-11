So viele Österreicher trinken täglich Bier

Österreich, das Land der Bier-Liebhaber. Das belegt jetzt auch der neue "Bierkulturbericht".

Na Prost! Sechs von zehn Österreichern trinken regelmäßig Bier. Männer (74%) deutlich mehr als Frauen (43%) - diese Zahlen liefert der 15. Bierkulturbericht der Brau Union (produziert jährlich 500 Millionen Liter Bier). Mit Daten aus mehr als 2.000 Interviews zeichnet das Market Marktforschungsinstitut ein Bild der Bier-Nation Österreich.

Elf Prozent trinken täglich Bier

Fast jeder Dritte (27%) trinkt mehrmals pro Monat Bier, 21% mehrmals pro Woche. Mehr als jeder Zehnte (11%) trinkt täglich den begehrten Gerstensaft.

Im Burgenland leben die wenigsten Bier-Fans

Die größten Bier-Fans leben in Wien. Hier trinken 59% Bier, 14% fast täglich. Am wenigsten beliebt ist das Getränk in der Wein-Region Burgenland: Hier sind es „nur“ 47% Bier-Trinker (11% täglich).

Am liebsten beim Grillen

Für 43% der Österreicher gehört ein „kühles Blondes“ fix zum Grillen. Für 39% ist es das Party-Getränk und jeder Dritte trinkt bei “Treffen mit Freunden.“

Beim Trinken sind wir Patrioten. 38% trinken Bier aus regionaler Produktion, für 39% muss es ein Österreichisches sein. Nur 5% haben lieber eines aus dem Ausland.

Mischgetränke immer beliebter

Für Puristen ein No-Go, aber 52% der Österreicher trinken gerne Bier-Mischgetränke. Alkoholfreies genießen 27% der Befragten.

Übrigens: Das beliebteste saisonale Bier der Österreicher ist der Weihnachts-Bock (37%) vor dem Osterbock (26%).