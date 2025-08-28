Alles zu oe24VIP
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Business
Spar bringt asiatische Esskultur in heimische Küchen
© Sarah Helmanseder

Lebensmittelhandel

Spar bringt asiatische Esskultur in heimische Küchen

28.08.25, 10:37
Die asiatische Küche ist bunt, aromatisch und überraschend. Unter „Taste of ASIA“ fasst Spar asiatische Produkte zusammen, die heimische Küchen bereichern. Neue Produkte, modernes Verpackungsdesign und Herkunftshinweise zu den jeweiligen Ländern sorgen für Orientierung im Regal.

Spar bringt asiatische Esskultur in heimische Küchen
© Spar

Die asiatische Küche rangiert bei den Österreichern unter den Top 3. aneue Kulinarik-Highlights aus dem „Taste of ASIA“- Sortiment zu entdecken. Multikulturalität am Teller ist damit ein absoluter Trend, wie eine Studie von Marketagent von März 2025 zeigt. 44,3% der Befragten schätzen asiatische Gerichte. Nachgefragt, welche asiatische Küche der absolute Favorit ist, zeigt sich dass die chinesische (23,1%) vor der japanischen (7,9%), der thailändischen (6,7%) und der indischen Küche (6,6%) liegt.

Asiatische Küche verbinden die Österreicher mit Sojasauce, Reise & Wok
Sojasauce ist Spitzenreiter der asiatischen Küche – zumindest laut 69,9 Prozent der Österreicher:innen wie eine aktuelle Umfrage von Marketagent im Auftrag von SPAR im August 2025 zeigt. Doch auch (gebratenen) Reis (62,3 %) und Wokgerichte (60 %) assoziieren die Befragten spontan mit asiatischem Essen. Knapp dahinter zählen (gebratene) Nudeln (56,8 %), Sushi (56,3 %) und süß-saure Saucen (55,5 %) zu den weiteren Top-Nennungen – allesamt kulinarische Klassiker aus Asien.

Reis oder Nudeln
Die aktuelle Spar-Umfrage zeigt deutlich: Bei der Frage Reis oder Nudeln, liegt Reis mit 37% klar vorne. Gut jeder vierte Österreicher bevorzugt hingegen asiatische Nudeln. Überraschend ist jedoch, dass sich 34 % der Befragten nicht festlegen wollen – sie zählen sowohl zum Team Reis als auch zum Team Nudeln und schätzen die Vielfalt beider Zutaten. Reis spielt in der asiatischen Esskultur eine zentrale Rolle. Ob gekocht, gedämpft, gebraten oder als Basis für Sushi – die Zubereitungsarten sind ebenso vielfältig wie die Sorten selbst. Auch bei Spar zeigt sich diese Vielfalt: Jasmin-Reis, beliebt in Thailand und Vietnam, passt ideal zu Currys oder gebratenen Speisen. Basmati-Reis harmoniert besonders mit indischen Klassikern wie Biryani oder Pilau. Für Sushi wiederum eignet sich der spezielle Sushi-Reis, der durch seine Klebrigkeit und feste Struktur überzeugt.

Asia Mie Nudeln ohne Ei

Asia Mie Nudeln ohne Ei

© Sarah Helmanseder

Von Mie- bis Udon Nudeln
Die große Vielfalt asiatischer Nudelsorten macht den kulinarischen Reichtum von Japan bis Thailand erlebbar. Von Mie über Glasnudeln bis hin zu Udon – die asiatische Küche bietet eine beeindruckende Vielfalt, die sich deutlich von der europäischen Nudeltradition unterscheidet. Die Spar Mie-Nudeln (bestehen aus Wasser, Weizenmehl und Salz) sind echte Allrounder: entweder als gebratene Nudeln, als Suppeneinlage, in Wok-Gerichten oder abgekühlt in Salaten.

Thai-Kokos-Curry-Suppe mit Spar Asia-Glasnudeln

Thai-Kokos-Curry-Suppe mit Spar Asia-Glasnudeln

© Sarah Helmanseder

Die neuen Spar Glasnudeln bringen ein Stück chinesische Esskultur direkt in die heimische Küche. Glasnudeln haben ihren Ursprung in China, wo sie seit Jahrhunderten nach überlieferter Rezeptur produziert werden. Das besondere Herstellungsverfahren sorgt für eine zarte, transparente Konsistenz und eine einzigartige Eigenschaft: Sie nehmen Aromen besonders intensiv auf. Genau das macht sie zur perfekten Basis für köstliche asiatische Klassiker wie Suppen, knackige Salate oder raffinierte Wok-Gerichte.Erhältlich bei Spar, Spar-Gourmet, Eurospar, Interspar und Maximarkt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

