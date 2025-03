Spar: Junior-Experten für Obst und Gemüse

Spar-Akademie mit neuer Zusatzausbildung für geballtes Obst- und Gemüse-Knowhow.

Ein vielversprechender Start ins neue Schulsemester für 55 Lehrlinge der Spar-Akademie Wien: Sie sind die ersten Obst- & Gemüse-Junior-Expertinnen und -Experten in ganz Österreich. Diese neue Zusatzausbildung bildet das erste von drei Modulen auf dem Weg zum Diplomierten Obst- & Gemüse-Experten, das nach der Lehre abgeschlossen werden kann.

Die Zertifikatsverleihung fand nach den Semesterferien im feierlichen Rahmen im Bildungscampus Deutschordenstraße in Wien statt. Anwesend waren auch Vertreter:innen der Frutura Apfel-, Obst- & Gemüseakademie, die gemeinsam mit der Spar-Akademie Wien die Zusatzausbildung ins Leben gerufen haben.

Beim Exotenseminar kosteten sich die Lehrlinge durch viele Früchte. © Spar/Johannes Brunnbauer ×

„Lehrlinge zu Expertinnen bzw. Experten und den Führungskräften von Morgen ausbilden – das schaffen wir mit einer Lehrlingsausbildung auf höchstem Niveau. Das kommt wiederum unseren Kundinnen und Kunden zugute, indem sie bei Spar die beste Beratung bekommen. Ich gratuliere den Lehrlingen zu ihrer tollen Leistung“, sagt Hans K. Reisch, Spar-Vorstandsvorsitzender.

Mit Zusatzqualifikation zum Karriere-Ziel

Praxis. Die neue Zusatzausbildung der Spar-Akademie Wien wurde für Einzelhandelslehrlinge mit Schwerpunkt Lebensmittel konzipiert und ist somit das Gegenstück der Zusatzausbildung zum/zur Käse- und Wurst-Experten/-Expertin für Schülerinnen und Schüler, die die Lehre Einzelhandel mit Schwerpunkt Feinkost absolvieren.

„Es ist sehr cool, dass ich den Abschluss der Zusatzausbildung bereits in der Tasche habe, denn so kann ich mein erstes Karriereziel, nämlich Obst- und Gemüse-Abteilungsleiter zu werden, noch schneller erreichen“, sagt Aid Rahmani, Lehrling der Spar-Akademie Wien.

Learning by doing - steht an oberster Stelle

Nach zweijähriger Ausarbeitung der Lerninhalte gemeinsam mit dem Spar-Vertrieb, Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH und der Apfel-, Obst- & Gemüseakademie konnten nun 55 Unterrichtseinheiten fix fächerübergreifend in den Lehrstoff integriert werden

„Gerade im Obst- und Gemüsebereich sind junge, begeisterte Menschen und ihre Expertise der Schlüssel für den nachhaltigen Erfolg der ganzen Branche; das war immer unsere Überzeugung“, sagt Manfred Hohensinner, Gründer der AOGA und Geschäftsführer der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH.

Lehrausgang ins Palmenhaus © Spar/Brunnbauer ×

Stellenwert der Lehre ausbauenEin Bestreben von Spar ist es, den Stellenwert der Lehre zu heben. Das gelingt durch eine besondere Qualität der Ausbildung einerseits und die Aussicht auf berufliche Karrierewege in naher Zukunft andererseits. Im konkreten Fall der Zusatzausbildung Obst- & Gemüse-Junior-Experte wurde daher innovativ weitergedacht: Denn die Zusatzausbildung wird nach der Lehre als erstes Modul für die Ausbildung zum Diplomierten Obst & Gemüse Experten angerechnet. Mit den drei Modulen in der Tasche, kann man die Obst- und Gemüse-Abteilung in leitender Funktion übernehmen. Dies wiederum ist der Startschuss für viele weitere Karriereweg für die Spar-Lehrlinge.