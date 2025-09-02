Hochzeits-Crasher stiehlt Geschenke im Wert von über 90.000 Euro

Eine Feier, die eigentlich nur Freude bringen sollte, endete für ein junges Ehepaar in Kalifornien (USA) mit einem großen Schock.

Während der Hochzeitsfeier in Glendale entwendete ein Unbekannter Geschenke im Wert von bis zu 100.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 92.000 Euro).

Der Dieb schlug mitten in der Feier zu

Das Fest fand im „Renaissance Banquet“ in Glendale, einem Vorort von Los Angeles (USA), statt. Laut dem Fernsehsender KTLA trat der Täter kurz nach Mitternacht auf den Plan. Er wurde von Überwachungskameras aufgenommen, wie er in schwarzer Kleidung durch die Eingangshalle lief und dabei telefonierte. Wenig später betrat er den Festsaal, bestellte offenbar sogar ein Getränk an der Bar und hielt sich abseits der Gäste auf.

Dann griff er plötzlich zu: Er schnappte sich eine Box voller Kuverts, in denen sich Bargeld und Schecks befanden. Augenzeugen berichten, dass er anschließend durch eine Seitentür ins Freie flüchtete. Dort stieg er in einen schwarzen Mercedes und raste davon.

Schockmoment für das Brautpaar

Die Braut, Nadeen Farahat, schilderte dem Sender: „Die Musik hörte sofort auf, alle bemerkten, was geschehen war. Es war unfassbar. An einem Tag voller Freude rechnet man mit vielem – aber ganz sicher nicht damit.“

Auch der Bräutigam, George Farahat, war tief enttäuscht. „Es war ein wunderschönes Fest, bis dieser Vorfall alles überschattete.“ Besonders bitter: Das Paar hatte nach eigenen Angaben extra Geld für zusätzliche Sicherheitskräfte ausgegeben.

Ermittlungen laufen

Nach Rücksprache mit allen Gästen gehen die beiden davon aus, dass zwischen 80.000 und 100.000 US-Dollar (umgerechnet rund 73.000 bis 92.000 Euro) verschwunden sind. Die Polizei von Glendale (USA) ermittelt nun in dem Fall.