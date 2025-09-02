5.000 Euro Kopfgeld für brutalen Supermarkt-Räuber

Ein bisher unbekannter Täter mit den auffälligen Tattoos lauerte in einer Wiener Supermarktfiliale bis nach Geschäftsschluss und bedrohte Angestellte mit einer Pistole. Die Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck und setzt 5.000 Euro für entscheidende Hinweise aus.

Wien. Der auffallende hagere, eher jüngere Mann im Streetsport-Style, mit Brillen und nicht allzu vollem Oberlippen und Kinnbart versteckte sich am 9. August in einer Filiale an der Brünner Straße und schlug nach Ladenschluss zu. Mit vorgehaltener Waffe zwang er die Mitarbeiter zur Herausgabe der Bargeldbestände aus dem Tresor und flüchtete anschließend mit der Beute.

© LPD Wien

Besonders auffällig: Der etwa 25-30-jährige Mann war mit schwarzer Baseballkappe, blauer Hose und dunkler Jacke bekleidet. Er trägt markante Tätowierungen an Hals und Handrücken. Der Verdächtige, der mit Rucksack unterwegs ist und offenbar eine Faible für Oreo-Keks hat - ist circa 175-180 cm groß, von mittlerer bis schlanker Statur, hat dunkle Haare und spricht Deutsch. Die Ermittler vermuten eine Verbindung zu weiteren ungeklärten Raubdelikten.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 entgegen – auch anonym und mit Aussicht auf die vom Verein der Freunde der Wiener Polizei ausgelobten 5.000 Euro Belohnung.