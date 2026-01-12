SPAR-Stickermania 2026: Mit Wikingern und nordischen Göttern auf Sammelabenteuer

Die neue SPAR-Stickermania entführt Kinder und Familien ab Jänner 2026 in die Welt der Wikinger und nordischen Gottheiten. Das Sammelabenteuer führt durch den Norden Europas, verbindet Wissen mit Spielspaß und unterstützt zugleich den Verein „Rettet das Kind“.

Mit der neuen SPAR-Stickermania begeben sich Oskar und Bo auf eine spannende Reise durch Skandinavien und Island. Von Schweden über Norwegen, Finnland und Dänemark bis nach Island entdecken sie beeindruckende Landschaften, Tiere und kulturelle Besonderheiten des Nordens Europas. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Geheimnis des leuchtenden Amuletts, das die beiden immer tiefer in die Welt der Wikinger und der nordischen Mythologie führt.

Begegnungen mit Tieren und Göttern der nordischen Mythologie

Auf ihrer Reise treffen Oskar und Bo tierische Begleiter wie das Rentier Jari, die Siberian-Husky-Dame Tula, die Zirrenkrake Runa und den Blauwal Finn. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Asgard, der Heimat der nordischen Götter und Göttinnen. Dabei lernen Kinder spielerisch die wichtigsten Figuren der nordischen Mythologie kennen – von Odin, dem höchsten Gott der Wikinger, über Freyja, die Göttin der Liebe und Magie, bis hin zu Thor, dem Gott des Donners.

Pro Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kund:innen ein grünes Sticker-Briefchen à fünf Stickern kostenlos. Zusätzlich kann ein blaues Sticker-Briefchen mit fünf Stickern und einem von insgesamt acht Rubbel-Tattoos für 0,60 Euro direkt an der Kassa gekauft werden. © SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Start im Jänner 2026: Sticker, Plüschtiere und Rubbel-Tattoos

Ab 2. Jänner 2026 ist das Stickeralbum um 2,49 Euro bei SPAR, SPAR-Gourmet, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich. Ergänzend dazu gibt es die vier tierischen Freunde als Plüsch-Kuscheltiere um regulär 6,99 Euro, mit SPAR-App-Gutschein um 4,99 Euro. Ab einem Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kundinnen und Kunden ein grünes Sticker-Briefchen kostenlos an der Kasse (maximal zehn pro Einkauf). Zusätzlich können blaue Sticker-Briefchen mit jeweils fünf Stickern um 0,60 Euro gekauft werden. Neu dabei sind exklusive Rubbel-Tattoos, insgesamt acht verschiedene Motive.

Sammeln und gleichzeitig Gutes tun

Ein Teil des Erlöses aus jedem Stickermania-Artikel wird an den Verein „Rettet das Kind“ gespendet. Die Organisation unterstützt Familien und Kinder in schwierigen Lebenssituationen und macht das Sammeln bei SPAR zu einem Projekt mit sozialem Mehrwert.

Stickermania-Tauschbörse bei INTERSPAR in ganz Österreich

Viele Sticker gesammelt und doch fehlen welche, um das Stickeralbum zu vervollständigen? Bei der Stickermania-Tauschbörse können große und kleine Fans am Freitag, 16. Jänner und Freitag, 23. Jänner 2026 in folgenden INTERSPAR-Restaurants österreichweit Sticker tauschen, sammeln und sich austauschen:

INTERSPAR-Restaurant Wien Donauzentrum



INTERSPAR-Restaurant Gänserndorf



INTERSPAR-Restaurant Linz



INTERSPAR-Restaurant Linz-Wegscheid



INTERSPAR-Restaurant Wels



INTERSPAR-Restaurant Salzburg, EUROPARK



INTERSPAR-Restaurant Imst



Café Cappuccino Schwaz



INTERSPAR-Restaurant Leibnitz



INTERSPAR-Restaurant Weiz



INTERSPAR-Restaurant Fürstenfeld



INTERSPAR-Restaurant Klagenfurt



INTERSPAR-Restaurant Villach-Süd, ATRIO



INTERSPAR-Restaurant Dornbirn, MESSEPARK



INTERSPAR-Restaurant Feldkirch-Altenstadt