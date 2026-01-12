Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.750 aktien up +0.77% Andritz AG 69.45 aktien up +0.07% BAWAG Group AG 128.60 aktien down -1.3% CA Immobilien Anlagen AG 24.520 aktien up +0.74% CPI Europe AG 15.900 aktien down -0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.46% EVN AG 27.650 aktien down -1.78% Erste Group Bank AG 102.20 aktien down -0.78% Lenzing AG 23.950 aktien down -0.21% OMV AG 48.680 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 32.050 aktien up +0.63% PORR AG 33.250 aktien down -1.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.340 aktien down -0.85% SBO AG 32.550 aktien up +3.17% STRABAG SE 81.00 aktien up +0.25% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 63.05 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.20 aktien down -0.9% Wienerberger AG 29.360 aktien down -1.21% voestalpine AG 39.580 aktien down -0.5%
  1. oe24.at
  2. Business
SPAR-Stickermania 2026: Mit Wikingern und nordischen Göttern auf Sammelabenteuer
© SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Sticker sammeln

SPAR-Stickermania 2026: Mit Wikingern und nordischen Göttern auf Sammelabenteuer

12.01.26, 10:06
Teilen

Die neue SPAR-Stickermania entführt Kinder und Familien ab Jänner 2026 in die Welt der Wikinger und nordischen Gottheiten. Das Sammelabenteuer führt durch den Norden Europas, verbindet Wissen mit Spielspaß und unterstützt zugleich den Verein „Rettet das Kind“.

Mit der neuen SPAR-Stickermania begeben sich Oskar und Bo auf eine spannende Reise durch Skandinavien und Island. Von Schweden über Norwegen, Finnland und Dänemark bis nach Island entdecken sie beeindruckende Landschaften, Tiere und kulturelle Besonderheiten des Nordens Europas. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Geheimnis des leuchtenden Amuletts, das die beiden immer tiefer in die Welt der Wikinger und der nordischen Mythologie führt.

Begegnungen mit Tieren und Göttern der nordischen Mythologie 
Auf ihrer Reise treffen Oskar und Bo tierische Begleiter wie das Rentier Jari, die Siberian-Husky-Dame Tula, die Zirrenkrake Runa und den Blauwal Finn. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Asgard, der Heimat der nordischen Götter und Göttinnen. Dabei lernen Kinder spielerisch die wichtigsten Figuren der nordischen Mythologie kennen – von Odin, dem höchsten Gott der Wikinger, über Freyja, die Göttin der Liebe und Magie, bis hin zu Thor, dem Gott des Donners.

Pro Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kund:innen ein grünes Sticker-Briefchen à fünf Stickern kostenlos. Zusätzlich kann ein blaues Sticker-Briefchen mit fünf Stickern und einem von insgesamt acht Rubbel-Tattoos für 0,60 Euro direkt an der Kassa gekauft werden.

Pro Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kund:innen ein grünes Sticker-Briefchen à fünf Stickern kostenlos. Zusätzlich kann ein blaues Sticker-Briefchen mit fünf Stickern und einem von insgesamt acht Rubbel-Tattoos für 0,60 Euro direkt an der Kassa gekauft werden.

© SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Start im Jänner 2026: Sticker, Plüschtiere und Rubbel-Tattoos 
Ab 2. Jänner 2026 ist das Stickeralbum um 2,49 Euro bei SPAR, SPAR-Gourmet, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich. Ergänzend dazu gibt es die vier tierischen Freunde als Plüsch-Kuscheltiere um regulär 6,99 Euro, mit SPAR-App-Gutschein um 4,99 Euro. Ab einem Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kundinnen und Kunden ein grünes Sticker-Briefchen kostenlos an der Kasse (maximal zehn pro Einkauf). Zusätzlich können blaue Sticker-Briefchen mit jeweils fünf Stickern um 0,60 Euro gekauft werden. Neu dabei sind exklusive Rubbel-Tattoos, insgesamt acht verschiedene Motive.

Mit SPAR-Stickermania dem Geheimnis des leuchtenden Amuletts auf der Spur.

Mit SPAR-Stickermania dem Geheimnis des leuchtenden Amuletts auf der Spur.

© SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Sammeln und gleichzeitig Gutes tun 
Ein Teil des Erlöses aus jedem Stickermania-Artikel wird an den Verein „Rettet das Kind“ gespendet. Die Organisation unterstützt Familien und Kinder in schwierigen Lebenssituationen und macht das Sammeln bei SPAR zu einem Projekt mit sozialem Mehrwert.

Stickermania-Tauschbörse bei INTERSPAR in ganz Österreich
Viele Sticker gesammelt und doch fehlen welche, um das Stickeralbum zu vervollständigen? Bei der Stickermania-Tauschbörse können große und kleine Fans am Freitag, 16. Jänner und Freitag, 23. Jänner 2026 in folgenden INTERSPAR-Restaurants österreichweit Sticker tauschen, sammeln und sich austauschen:

INTERSPAR-Restaurant Wien Donauzentrum

INTERSPAR-Restaurant Gänserndorf

INTERSPAR-Restaurant Linz

INTERSPAR-Restaurant Linz-Wegscheid

INTERSPAR-Restaurant Wels

INTERSPAR-Restaurant Salzburg, EUROPARK

INTERSPAR-Restaurant Imst

Café Cappuccino Schwaz

INTERSPAR-Restaurant Leibnitz

INTERSPAR-Restaurant Weiz

INTERSPAR-Restaurant Fürstenfeld

INTERSPAR-Restaurant Klagenfurt

INTERSPAR-Restaurant Villach-Süd, ATRIO

INTERSPAR-Restaurant Dornbirn, MESSEPARK

INTERSPAR-Restaurant Feldkirch-Altenstadt

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden