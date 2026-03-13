SPAR-Vielfaltspreis 2025/2026: Volksschulen überzeugen mit kreativen Projekten für Biodiversität

Der Spar-Vielfaltspreis richtete sich in diesem Schuljahr erstmals an Volksschulen. 36 Klassen reichten Projekte zu Bienen, Pflanzen und Ernährung ein. Eine Fachjury kürte neun Gewinnerklassen – jede erhält 1.000 Euro für die Umsetzung ihrer Ideen rund um Nachhaltigkeit und biologische Vielfalt.

Erstmals wurde der SPAR-Vielfaltspreis speziell für Volksschulen ausgeschrieben – und stieß sofort auf großes Interesse. Insgesamt 36 Projekte aus ganz Österreich wurden eingereicht. Nach der Bewertung durch eine Fachjury stehen nun neun Gewinnerklassen fest.

Die jeweils beste Idee pro Bundesland wird mit einem Umsetzungsbudget von 1.000 Euro unterstützt. Damit können die Schülerinnen und Schüler ihre Konzepte direkt an den Schulen verwirklichen und nachhaltige Projekte im eigenen Umfeld realisieren.

Zusätzlich wurde ein Sonderpreis vergeben: Ein Workshop mit dem Pionier der vegetarischen Spitzenküche, Paul Ivić, geht an die Klassen 3a und 3ud der Volksschule Oberpullendorf im Burgenland.

Mit Neugier und Entdeckergeist setzen sich Kinder früh mit Biodiversität auseinander – Werte, die auch der SPAR Vielfaltspreis fördert. © SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Kreative Ideen für Natur und Umwelt

Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie vielfältig die Ansätze der Kinder sind. In der Volksschule Oberpullendorf entsteht etwa ein selbst gebautes Bienenhotel, das künftig Wildbienen und anderen Bestäubern Lebensraum bietet.

An der Privatschule ErLe in Ried in der Riedmark wird eine Sträucherhecke gepflanzt. Sie soll künftig als Windschutz dienen und gleichzeitig eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Insekten darstellen.

In der Volksschule Sankt Veit an der Glan planen die Schüler ein barrierefreies Kräuterrondeau. Die dort geernteten Kräuter werden anschließend zu eigenen Produkten weiterverarbeitet.

Diese Beispiele stehen stellvertretend für zahlreiche kreative Ideen rund um Biodiversität und nachhaltiges Handeln, die im Rahmen des Wettbewerbs entstanden sind.

Volksschulen als Ideenschmieden

Der Wettbewerb konzentrierte sich auf drei zentrale Themen: Bienen, Pflanzen und Ernährung. Ziel war es, Kinder frühzeitig für ökologische Zusammenhänge zu sensibilisieren und ihnen die Bedeutung biologischer Vielfalt näherzubringen. „Die eingereichten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie selbstverständlich Kinder schon heute mit Themen wie Biodiversität und Nachhaltigkeit umgehen. Wir freuen uns, dass Spar so viele tolle Projekte unterstützen kann. Mein Dank gilt den Lehrkräften, die diese Arbeit ermöglichen und die Bedeutung dieser Themen im Schulalltag verankern“, freut sich Markus Kaser, Stv. Vorstandsvorsitzender von Spar, über den gelungenen Auftakt der Ausschreibung für Volksschulen.

Die Projekte entstanden im Unterricht fächerübergreifend. Dabei wurden Naturwissenschaften, Kreativität und praktisches Arbeiten miteinander verbunden. Diese Herangehensweise fördert nicht nur Wissen, sondern auch Neugier, Entdeckergeist und Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt.

Bewertung durch Experten

Die Einreichungen wurden von einem Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis bewertet, dem sogenannten SPAR-Bienenrat.

Bei der Beurteilung spielten mehrere Kriterien eine Rolle: der Beitrag zur Biodiversität und Nachhaltigkeit, die spielerische Wissensvermittlung, die fächerübergreifende Umsetzung sowie Kreativität und Außenwirkung der Projekte.

Mit der Unterstützung durch SPAR Österreich können nun neun ausgewählte Ideen umgesetzt werden – und zeigen, wie engagiert sich bereits Volksschulkinder für Natur, Umwelt und nachhaltige Ernährung einsetzen.



Das sind die Siegerprojekte des SPAR-Vielfaltspreises:

Wien: Offene Volksschule, Schulzentrum Herderplatz

Wer wohnt denn da? Nützlings- und Gemüsegarten für Zwei-, Vier-, Sechs- und Achtbeiner

Niederösterreich: Volksschule Ternitz – Pottschach

Wenn Vielfalt wächst, blüht unsere Zukunft

Oberösterreich: Privatschule Erle – Erlebnisraum Lernen

Biodiversität Leben – Lernlandschaft und Erntefreude

Burgenland: Volksschule Oberpullendorf

Vielfalt entdecken - Vielfalt leben

Steiermark: Volksschule Edelsbach bei Feldbach

Naschgarten – Lebensraum entdecken, Vielfalt erleben

Kärnten: Volksschule Sankt Veit an der Glan

Kräuter-Rondeau mit Jahreszeitenbaum: sicht- und erlebbare Vielfalt für unsere Schülerinnen und Schüler

Salzburg: Volksschule Maria Alm

Schulgarten Maria Alm

Tirol: Volksschule Niederau

Gemeinsam stark! – das Bienenvolk als Vorbild für Gemeinschaft, Teamfähigkeit, Kreativität und Beziehung

Vorarlberg: Volksschule BizauBiodiversität im Schulgarten - ein Gartenhaus für die Zukunft