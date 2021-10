Start für Initiative "Bares ist Wahres"

Münze: Unsere Dividende geht an die Nationalbank und von dort in den Staatshaushalt.

Wien/Salzburg. Die Münze Österreich, Spar und die Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer haben die Initiative "Es ist nicht egal, wie man bezahlt" gestartet - und machen guten Wind für das oftmals zeitintensive Zahlen mit Bargeld an der Kassa. Demnach ist bar zahlen umweltfreundlicher, mindert die Steuerlast jedes Einzelnen und hinterlässt keine digitalen Spuren.

Wer mit Karte zahle, unterstützte US-amerikanische und asiatische Zahlsysteme. Die Münze Österreich hingegen zahle den erarbeiteten Gewinn als Dividende an die Oesterreichische Nationalbank, diese wiederum schütte 100 Prozent an das Finanzministerium aus.

"Münze hat Lebensdauer von bis zu 50 Jahren"

"Eine Münze hat eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren" so Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich. Mit Karte zu zahlen und damit Datenverkehr zu erzeugen benötige Server, und diese würden "Unmengen von Strom" verbrauchen. Auf den ökologischen Footprint der Münzen ging er am Freitag in einer Aussendung nicht ein.

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, erinnerte daran, dass das Disagio - also Gebühren - bei Kartenzahlung die Preisgestaltung beeinflusse. "Die Gebühr, die die Kartenanbieter verlangen, kann bis zu 2,5 Prozent betragen", meinte er.

Die Initiative schriebt in einer Aussendung: "Wer bewusst und regional kauft, soll auch die Bezahlmethode überlegen", denn: