Studie zeigt: Österreich entspannt am liebsten offline, allein und zuhause

Rückzug statt Reizüberflutung liegt im Trend. 98 % der Österreicher finden Entspannung am besten in den eigenen vier Wänden.

Abschalten, loslassen, zurückziehen: Eine repräsentative Studie des Market Instituts im Auftrag der dänischen Einrichtungskette Jysk zeigt, wie und wo sich Österreich heute am besten entspannt. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Entspannung findet mehrheitlich zuhause, allein und offline statt – fernab von digitalen Reizen und Alltagsstress. Die Sehnsucht nach Ruhe spiegelt sich auch in der Gestaltung des Wohnraums wider.

Zuhause ist der Lieblingsort zum Abschalten

Für 98 % der Österreicherinnen und Österreicher ist das Zuhause der wichtigste Ort zur Entspannung. Besonders geschätzt wird dabei die Möglichkeit, ungestört allein zu sein – rund die Hälfte der Befragten entspannen am besten ohne Gesellschaft. Der Trend zum Rückzug verstärkt sich mit dem Alter und zeigt sich auch in der Einrichtung: 61 % haben sich bereits einen festen Rückzugsort geschaffen – meist im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Offline statt online: Die reale Welt wirkt beruhigender

In einer zunehmend digitalen Welt wird Offline-Zeit zur wertvollen Ressource: 74 % der Befragten finden Entspannung in der realen Welt, während nur 12 % auf virtuelle Angebote setzen. Beliebte Aktivitäten zuhause sind:

• Nichtstun (82 %)

• Musik hören (77 %)

• TV/Streaming (74 %)

• Lesen (71 %)

Frauen greifen dabei häufiger zum Buch, während Social Media vor allem bei den 16- bis 29-Jährigen eine Rolle spielt. Überraschend: 7 % der Österreicher:innen entspannen sogar beim Putzen.

Wohlfühl-Zuhause: Couch, Bett und Relaxsessel sind die Favoriten

Die Wohnung wird zunehmend zur Wohlfühloase. Drei Viertel der Befragten empfinden ihr Zuhause als gut geeignet zum Entspannen. Besonders beliebt sind:

• Couch (91 %)

• Bett (87 %)

• Relaxsessel (70 %)

• Gartenliegen & Loungemöbel (77 %)

Jüngere Menschen sehen jedoch Optimierungsbedarf bei Platz, Ordnung und Lichtgestaltung.

Entspannung im Alltag: Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Zwei Drittel der Österreicher wünschen sich tägliche Entspannungspausen, aber nur etwa die Hälfte schafft es, diese tatsächlich umzusetzen. Vor allem junge Menschen (16–29 Jahre) sehen eine große Lücke zwischen Wunsch und Realität – sie fühlen sich häufiger unter Druck, „etwas zu verpassen“.

Entspannungskiller: Lärm, Stress und zu wenig Raum

Was verhindert Entspannung? Laut der Studie sind folgende Faktoren die größten Störquellen:

• Gesundheitliche Probleme (87 %)

• Lärm (78 %)

• Streit & Stress im Alltag

• Gefühl des „FOMO“ bei Jüngeren (64 %)

Besonders junge Menschen wünschen sich mehr Ordnung, Platz und Lärmschutz – ein klarer Appell an moderne Wohnkonzepte.

25 Jahre JYSK in Österreich: Erfolg mit skandinavischer WohnkulturSeit 2000 ist JYSK (ehemals Dänisches Bettenlager) ein fester Bestandteil des österreichischen Möbelmarkts. Mit aktuell 91 Stores, 705 Mitarbeitenden und einer Verkaufsfläche von rund 74.000 m² bietet JYSK skandinavische Wohninspiration im ganzen Land. 1,49 Millionen verkaufte Matratzen zeigen: Österreich schläft gern skandinavisch. Trotz eines angespannten Marktumfelds konnte JYSK im Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz um 12,6 % auf 137,2 Mio. Euro steigern – ein klares Zeichen für die Relevanz des Themas „Wohnen und Entspannen“.