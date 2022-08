Ursprünglich wollte die Regierung erst ab Oktober mit der Auszahlung starten. Doch der Geldsegen kam früher als gedacht: Alle Details zum 500-Euro-Bonus.

Unter „Hochdruck“ arbeitete die Koalition laut Kanzler Karl Nehammer an dem Bonus. Der ist nun ein Monat früher da. Ab September klingeln die Kassen. Lesen Sie hier alle wichtigen Details zu der 500-Euro-Einmalzahlung. Dann sollen – zusätzlich zu den Überweisungen via Finanz-Online – täglich rund 150.000 Gutscheine als RSa-Brief verschickt werden. Schätzungen zufolge erhalten rund 1,2 Millionen Menschen die Entlastungshilfe per Gutschein. Der Rest muss dafür ohnehin nur aufs Konto schauen.

1. Wer bekommt aller die 500 Euro?

Jeder, der in Österreich seinen Hauptwohnsitz hat und heuer sechs Monate hier lebt. Eine österreichische Staatsbürgerschaft braucht es dafür nicht. Erwachsene bekommen 500 Euro, für Kinder unter 18 Jahren gibt es 250 Euro.

2. Hat schon jemand seinen Bonus erhalten?

In einer ersten Testphase hat die Regierung schon ab 25. August für 300.000 zufällig Ausgewählte die Kassen klingeln lassen. Offizieller Start ist der erste September. Wer erst im Jahresverlauf hergezog, dürfte ihn erst später bekommen.

3. Muss ich dafür einen Antrag stellen?

Nein – die Auszahlung läuft voll automatisch. Damit will man sich ein Chaos wie bei den Energiegutscheinen von Regierungsseite diesmal ersparen. Somit kann man sich der zurücklehnen und warten.

4. Wie läuft die Auszahlung vom Bonus ab?

In zwei verschiedenen Varianten kommen alle Anspruchsberechtigten des Landes an ihr Geld: Wer aktuelle Kontodaten im Finanz-Online eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt seine 500 Euro direkt überwiesen. Wessen Daten zu alt (Stichtag Jänner 2020) sind oder gar bekommt seinen Bonus in Form eines Sodexo-Gut­scheins per RSa-Brief zugeschickt.

5. Wie erhalten meine Kinder ihre 250 Euro?

Unter 18-Jährige bekommen ihren Bonus auf das Konto derjenigen Person, über die die Familienbeihilfe bezogen wird – also über Eltern oder den Erziehungsberechtigten.

6. Was tue ich ohne Konto in Österreich, wenn ich im September nicht zu Hause bin?

Wer seinen Brief nicht selbst annehmen kann, muss eine andere Person dazu bevollmächtigen. Ein solches Formular wurde bereits an alle Haushalte verschickt. Alternativ kann man es auch downloaden. Wenn der RSa-Brief nicht entgegengenommen wird und bei der Post zur Ab­holung landet, muss man persönlich hingehen.

7. Wo kann man den 500-Euro-Gutschein einlösen?

Bei allen Sodexo-Annahmestellen. Österreichweit sind das rund 24.000 Geschäfte.

8. Kann ich meinen Gutschein auch in Bargeld umwechseln lassen?

Ja, dafür muss man allerdings zur Post-Bank99 – der einzige Bank-Partner, bei dem der Umtausch in Bargeld möglich ist.

9. Muss ich die 500 Euro versteuern?

Das kommt darauf an, wie viel man verdient. Grundsätzlich sind die 250 Euro des ursprünglichen Klimabonus steuerbefreit. Wer aber über mehr als 90.000 Euro brutto Jahreseinkommen verfügt, muss die andere Hälfte des Bonus, sprich, 250 Euro, versteuern.

10. Bekomme ich auch 2023 wieder 500 Euro?

Höchstwahrscheinlich nicht. Ursprünglich war der Klimabonus von 250 Euro als Ausgleich zur CO2-Bepreisung gedacht. Damit wollte man klimafreundliches Verhalten fördern. In Zukunft will man dazu zurückkehren. Sprich, dann soll die CO2-Steuer stärker steigen als die Boni.