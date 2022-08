Firmen schenken Mitarbeitern bis zu 3.000 Euro

Die ersten Chefs zahlen ihren Mitarbeitern die steuerfreie Anti-Teuerungs-Prämie.

Extra-Geld. Europas größter Schirmhersteller, die Firma Doppler mit Hauptsitz in Braunau (OÖ), greift seinen Mitarbeitern angesichts der Teuerung finanziell unter die Arme. Das Unternehmen zahlt eine Prämie von 500 Euro für Vollzeitkräfte und einen ­angepassten Teil für Teilzeitarbeitende.

100.000 Euro abgaben-freie Prämie

Schnelle Hilfe. „Wir möchten unseren Mitarbeitern zeigen, dass wir hinter ihnen stehen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg sehr zu schätzen wissen“, so die Unternehmerfamilie. Für die abgabenfreie Prämie, die jede Firma frei­willig ausbezahlen kann, wendet Doppler 100.000 Euro auf.

Für die Prämie müssen die Mitarbeiter weder Steuer- noch Sozialversicherungsabgaben leisten.

Bis zu 3.000 Euro Prämie. Die Regierung machte die Prämie zum Teil ihres Maßnahmenpaketes gegen die Teuerung – Unternehmen ist es so möglich, Mitarbeiter-Prämien bis maximal 3.000 Euro pro Kopf an die eigenen Mitarbeiter auszuzahlen.

Die Papierfabrik Brigl & Bergmeister aus dem steirischen Niklasdorf schüttet laut der Kleinen Zeitung die Teuerungsprämie in maximaler Höhe von 3.000 Euro an jeden einzelnen der rund 520 Mitarbeiter aus. 1,5 Millionen Euro wandern so aus der Firmenkassa in die Geldbörsen der Belegschaft.

(bra)