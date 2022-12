Sprit: Nächster Teuer-Schock droht!

Außerdem steigen Spritpreise Anfang 2023 wegen nächster Stufe der CO2-Steuer.

Wien. Tanken in Österreich ist in den letzten Wochen wieder spürbar günstiger geworden. Der Liter Diesel kostet bei uns derzeit im Schnitt 1,79 Euro, bei Super sind es 1,60 Euro. Deutlich unter den Rekorden vom Sommer, als Diesel an vielen Tankstellen klar über 2 Euro lag. Gründe für den Preisrückgang waren der sinkende Ölpreis und schwächere Nachfrage wegen Sorgen vor einer Rezession.

Jetzt allerdings drohen die Spritpreise wieder zu steigen. Denn seit Montag sind neue EU-Sanktionen gegen russisches Öl in Kraft. Rohöl aus Russland darf nur noch in Ausnahmefällen importiert werden und gilt ein Preisdeckel von 60 Dollar pro Barrel (159 Liter). Auf Österreich dürfte sich das kaum auswirken – wir beziehen so gut wie kein russisches Öl. Aber die Ölpreise an den Weltmärkten sind am Montag bereits um rund 2 % gestiegen. Was in stärkerem Maße Folgen für Sprit und Heizöl hat. Der Energie-Experte Walter Boltz schätzt, dass Diesel, Benzin und Heizöl um 5 bis 10 % teurer werden könnten.

Steuer. Das ist nicht der einzige bevorstehende Preis-Hammer beim Tanken. Fix ist, dass die Preise mit 1. Jänner 2023 wegen der nächsten Stufe der CO2-Bepreisung weiter steigen. Laut ÖAMTC um 0,8 Cent je Liter bei Diesel und 0,7 Cent bei Benzin. Ursprünglich hätten es rund 1,5 Cent sein sollen, das wurde wegen der immensen Energie-Teuerung immerhin reduziert.