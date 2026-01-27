Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.650 aktien up +0.37% Andritz AG 72.15 aktien down -0.21% BAWAG Group AG 139.20 aktien up +1.83% CA Immobilien Anlagen AG 24.840 aktien up +0.49% CPI Europe AG 15.840 aktien up +0.76% DO & CO Aktiengesellschaft 202.00 aktien up +3.06% EVN AG 28.850 aktien up +1.58% Erste Group Bank AG 109.90 aktien up +1.67% Lenzing AG 26.400 aktien down -0.38% OMV AG 49.460 aktien up +0.49% Oesterreichische Post AG 32.950 aktien up +0.46% PORR AG 34.650 aktien up +2.67% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.360 aktien up +4.44% SBO AG 31.200 aktien up +0.48% STRABAG SE 90.00 aktien up +11.66% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien up +1.82% VERBUND AG Kat. A 62.20 aktien up +1.88% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.80 aktien up +2.3% Wienerberger AG 28.600 aktien up +0.56% voestalpine AG 40.180 aktien down -0.05%
Neuer Rekordpreis

Trump-Aussage löst Gold-Explosion aus

27.01.26, 23:12
Gold hat am Dienstagabend nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum US-Dollar kräftig zugelegt und mal wieder ein Rekordhoch erreicht. 

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im späten Handel um bis zu knapp vier Prozent auf 5.187 Dollar. Damit legte der Goldpreis in den ersten Wochen des Jahres bereits wieder um ein Fünftel zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.

Trump sagte am Dienstagabend, dass er wegen des aktuellen Dollar-Rückgangs nicht besorgt sei. Der Dollar gab daraufhin kräftig nach. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen fallende Dollar-Notierungen meist zu Gewinnen am Goldmarkt. Die Abwertung der US-Währung macht Gold für Anleger, die in anderen Währungen wie dem Euro rechnen, lukrativer.

Auch Silberpreis legte kräftig zu

Auch der Silberpreis legte nach den Worten Trumps kräftig zu. Hier verteuerte sich die Feinunze im Vergleich zum Vortag um rund acht Prozent auf 112,33 Dollar. Dies reichte allerdings nicht zu einem weiteren Rekord. Am Montag war der Silberpreis um bis zu 14 Prozent auf 117,71 Dollar gestiegen.

Silber war in den vergangenen Wochen noch stärker gefragt als Gold. So verteuerte sich Silber in diesem Jahr um fast 60 Prozent. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen.

Preistreiber am Markt für Edelmetalle im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konflikte weltweit. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für mehr Nachfrage. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres unter anderem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als "sichere Häfen" in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

