Trump nennt Fed-Chef Powell einen Narren

US-Notenbank lässt sich von Zwischenrufen des US-Präsidenten nicht beirren

Nach der Zinspause der US-Notenbank ist der Fed-Chef erneut in die Kritik des Weißen Hauses geraten. US-Präsident Donald Trump nannte Zentralbankchef Jerome Powell am Donnerstag "einen Narren": "Zuspät(kommer) Jerome Powell ist ein Dummkopf, der keine Ahnung hat. Abgesehen davon mag ich ihn sehr!", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform. Der Präsident verwies mit Blick auf die von ihm geforderte Zinssenkung auf sinkende Energiekosten und seine Zollpolitik.

Trump hatte Powell erst vor wenigen Tagen erneut gedrängt, die Zinsen zu senken. Der Fed-Chef betonte am Mittwoch nach dem Zinsbeschluss, die Zwischenrufe aus dem Weißen Haus hätten keinen Einfluss auf die Arbeit der Zentralbank: "Wir sind in einer guten Position, um abzuwarten und haben es nicht eilig." Die unabhängigen Währungshüter beließen den Leitzins in einer einstimmigen Entscheidung in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent.