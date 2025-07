UBM bleibt ESG-Vorreiter – Top-Ratings als starkes Nachhaltigkeitssignal

UBM Development bleibt Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit Mit Top-Ratings von VÖNIX, CDP, EcoVadis und ISS ESG bestätigt das Unternehmen seine ESG-Führungsrolle in der Bau- und Immobilienbranche.

Im zunehmend herausfordernden Immobilienmarkt bleibt die UBM Development AG ein Fels in der ESG-Brandung. Mit der jüngsten Bestätigung im VÖNIX – dem Österreichischen Nachhaltigkeitsindex der VBV – zeigt das börsennotierte Unternehmen auch 2025 klare Kante in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Die Aufnahme wurde im Zuge der Indexanpassung im Juni 2025 für ein weiteres Jahr verlängert.

Auch auf internationaler Ebene punktet UBM mit kontinuierlich hoher Nachhaltigkeitsleistung: Bereits im Februar dieses Jahres wurde das Unternehmen im renommierten CDP-Rating zum dritten Mal in Folge mit der Note „B“ für sein Engagement gegen den Klimawandel ausgezeichnet. Besonders erfreulich: In der Kategorie Water Security konnte sich UBM auf ein „B“ verbessern – ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr. CDP gilt als globaler Goldstandard für Umwelttransparenz und -bewertung.

„ESG lebt – insbesondere im Finanzierungsbereich. Die Branchenführerschaft stellt daher weiterhin einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar“, betont UBM-CEO Thomas G. Winkler. Ein Statement, das die Relevanz von Nachhaltigkeit nicht nur als Imagefaktor, sondern als strategisches Asset betont.

Platin bei EcoVadis: Top 1 % weltweit

Ein weiteres Ausrufezeichen setzt UBM mit dem Platin-Rating von EcoVadis, einer der weltweit führenden Agenturen für Nachhaltigkeitsratings. Das Unternehmen zählt damit zu den besten 1 % von über 150.000 analysierten Unternehmen weltweit. Bewertet wird in vier Kernkategorien: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. UBM konnte in allen Bereichen mit Leistungen deutlich über dem Branchenschnitt überzeugen – ein Ergebnis, das auf konsequente Umsetzung und glaubwürdige ESG-Strategien zurückzuführen ist. Diese werden jährlich im ESG-Bericht transparent dokumentiert.

Prime-Status bei ISS ESG: Nachhaltigkeitsführer der BrancheAuch bei ISS ESG, einer der maßgeblichen Ratingagenturen für nachhaltige Investments, sichert sich UBM erneut den begehrten Prime-Status. Mit einem B-Rating führt das Unternehmen nun bereits im vierten Jahr in Folge die Nachhaltigkeits-Rangliste der Bau- und Immobilienbranche in Deutschland und Österreich an. Grundlage der Bewertung sind rund 100 branchenspezifische Kriterien, die ökologische, soziale und Governance-Aspekte abdecken. Der Prime-Status wird nur an Unternehmen vergeben, die in ihrer Branche als führend gelten – ein klarer Beleg für UBMs ESG-Kompetenz.Fazit für Anleger und Immobilieninteressierte: UBM Development zeigt eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit strategisch, glaubwürdig und wirkungsvoll in der Immobilienwirtschaft verankert werden kann – und das mit internationaler Anerkennung. Wer in zukunftsfähige Projekte investieren möchte, findet hier einen Partner mit ESG-DNA.