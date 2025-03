Unfassbare Summe: Musk soll eine Billiarde einsparen

Der Tech-Milliardär Elon Musk, der von US-Präsident Donald Trump zum Kostensenkungsbeauftragten ernannt wurde, will die Bundesausgaben um eine Billion Dollar senken, ohne dabei Dienstleistungen zu beeinträchtigen.

Musk sagt in der FOX-Nachrichtensendung "Special Report with Bret Baier", er sei zuversichtlich, dass seine Abteilung für Regierungseffizienz Einsparungen in Höhe von einer Billion Dollar finden könne.

Dadurch würden die derzeitigen Bundesausgaben von etwa sieben Billionen Dollar auf sechs Billionen Dollar sinken.

"Die Regierung ist nicht effizient, und es gibt eine Menge Verschwendung und Betrug, so dass wir zuversichtlich sind, dass eine 15-prozentige Reduzierung möglich ist, ohne dass die kritischen Regierungsdienste beeinträchtigt werden", sagt Musk.