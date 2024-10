AKWs für KI: Microsoft wählt Geisterreaktor

Künstliche Intelligenz braucht Unmengen an Energie. Microsoft will das abgeschaltete Atomkraftwerk Three Mile Island in Betrieb nehmen - dort fand der schwerste Atom-Unfall in der Geschichte der USA statt.

Atomkraft soll den steigenden Energiebedarf infolge der KI-Entwicklung für den Internetkonzern Google decken. Das Tech-Unternehmen unterzeichnete am Montag einen Vertrag mit dem kalifornischen Startup Kairos, das kleine Reaktoren herstellt.

KI-Anwendungen werden mit immensen Datenmengen gespeist, das lässt den Strombedarf in den Rechenzentren din die Höhe schnellen.

Microsoft auf Three Mile Island

Microsoft will hingegen das vor fünf Jahren abgeschaltete Atomkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania in Betrieb nehmen. In der Anlage, die 1979 Ort des schwerwiegendsten Atomunfalls in der Geschichte der USA war, wird Reaktorblock 1 wieder hochgefahren.

Das geschah beim Atomunfall

Der Atomunfall auf Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania ereignete sich am 28. März 1979 und gilt als der schwerwiegendste Unfall in der Geschichte der zivilen Kernenergie in den USA. Der Vorfall fand im zweiten Block des Atomkraftwerks statt und wurde durch eine Kombination technischer Defekte und menschlicher Fehler verursacht. Der Reaktor erlitt einen Teilausfall der Kühlung, was zu einer Überhitzung des Reaktorkerns führte. Obwohl keine vollständige Kernschmelze eintrat, schmolz ein Teil des Kerns, und radioaktive Gase wurden in die Umgebung freigesetzt.

200.000 Menschen evakuiert

Die unmittelbaren Folgen des Unfalls führten zu einer groß angelegten Evakuierung der umliegenden Gebiete, da Unsicherheit über das Ausmaß der Freisetzung herrschte. Rund 200.000 Menschen verließen zeitweise ihre Häuser in der Nähe der Anlage.

Dennoch wurden die gemessenen Strahlungswerte in der Umwelt als vergleichsweise gering eingestuft, was dazu führte, dass viele Wissenschaftler zu dem Schluss kamen, dass die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung minimal waren. Die Behörden erklärten, dass die Strahlendosis, die den meisten Anwohnern ausgesetzt war, der von einem Röntgenbild entsprochen habe.

Neue Sicherheitsmaßnahmen

Trotz dieser Bewertungen war das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Atomenergie stark erschüttert. Der Unfall führte zu einem vorübergehenden Stopp des Baus neuer Atomkraftwerke in den USA, und es wurden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen in bestehenden Reaktoren eingeführt. Die Reaktorsicherheitsstandards wurden verschärft, und die Überwachungssysteme zur Früherkennung von Störungen wurden verbessert. Three Mile Island trug maßgeblich zur internationalen Debatte über die Risiken und Vorteile der Atomkraft bei.

2019 stillgelegt - bis jetzt

Die langfristigen Folgen für die betroffene Region blieben jedoch umstritten. Obwohl epidemiologische Studien keinen signifikanten Anstieg von Krebserkrankungen oder anderen strahlenbedingten Gesundheitsproblemen in der Bevölkerung nachweisen konnten, blieben viele Menschen misstrauisch. Der erste Block des Atomkraftwerks, der nicht vom Unfall betroffen war, wurde noch bis 2019 betrieben.

Die Geschichte von Three Mile Island ist zu einem Symbol für die Gefahren der Kernenergie geworden und prägt bis heute die Diskussionen über ihre Nutzung. Jetzt will Microsoft das AKW wieder in Betrieb nehmen.