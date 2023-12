Die Signa-Krise zieht immer weitere Kreise. Gründer René Benko hat nun beim Chalet N für einen 200-Millionen-Kredit einer Bank Pfandrechte eingeräumt.

Sein Traumhaus in Igls bei Innsbruck musste Signa-Gründer René Benko für einen Kredit bereits verpfänden, oe24 berichtete. Jetzt ist die nächste Luxus-Immobilie dran.

Benkos großzügige Skivilla am Arlberg namens "Chalet N" wurde jetzt auch belastet. Die Hypo Vorarlberg hat die Hand auf der Villa mitten im Top-Skigebiet Lech, berichteten die "Vorarlberger Nachrichten". Die Bank habe Zugriff auf das Chalet mit zwei Pfandrechten über insgesamt 20.410.000 Euro, schreiben die VN. Die Pfandrechte seien am 21. April 2023 ins Grundbuch eingetragen worden.

Die Vorarlberger Hypo Bank war jüngst in den Schlagzeilen, weil sie der Signa einen Kredit über 200 Millionen Euro gewährt haben soll. Mit den Pfandrechten am Chalet in Lech seien zumindest zehn Prozent besichert.

Laut Immobilienexperten hat das Chalet einen Wert von Minimum 40 Millionen Euro. Betrieben wird das Chalet N von der Firma Signa Luxury Collection GmbH. Sie hat ihren Sitz an der Adresse der Signa-Zentrale in Wien.

Das Chalet N in Oberlech wurde von Benko nach seiner Frau Nathalie benannt. Der 46-Jährige Ex-Milliardär (Forbes hat ihn von der Liste genommen) soll sich nur selten dort aufhalten, das Luxus-Doppelhaus wird auch vermietet – für rund 270.000 Euro pro Woche.