Benkos Superyacht Roma um 25 Millionen Euro verkauft

Nächster Knall im Benko-Beben. Ein südafrikanischer Unternehmer soll die 62-Meter-Yacht Roma gekauft haben. Für einen Preis von rund 25 Millionen Euro.

René Benko wollte ursprünglich 39 Millionen Euro für seine Luxusjacht haben. Jetzt hat das 62 Meter lange Schiff, auf dem Benko früher vor der Mittelmeerküste Immo-Deals eingefädelt hat, einen neuen Käufer.

25 Millionen Euro Kaufpreis

Die Roma gehörte zu Benkos Laura Privatstiftung, die in Innsbruck sitzt. Die Yacht Roma wurde nach der Signa-Pleiteserie - der größten Insolvenz in der Geschichte der 2. Republik - zum Verkauf angeboten. Lange blieb sie nicht auf dem Markt.

Ein südafrikanischer Magnat soll für die Roma knapp 25 Millionen Euro gezahlt haben.

Platz für 12 Gäste und 18 Crewmitglieder

Das 2010 vom berühmten norwegischen Yachtdesigner Espen Øino entworfene Schiff bietet Platz für zwölf Gäste und bis zu 18 Crewmitglieder. Es erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 17 Knoten (31 Km/h). Früher wurde die Yacht im Sommer auf den Balearen zum Charter angeboten, berichtete die Mallorca Zeitung.

Chartern kostete pro Woche 345.000 Euro

"Die Woche kostet ab 345.000 Euro. Zu den Attraktionen an Bord gehören unter anderem eine Wasserrutsche, ein Heimkino und mehrere Sonnendecks. Die sechs Suiten sind in sanften Champagnertönen gehalten", heißt es in dem Bericht.

Betriebskosten: Rund 12.000 Euro pro Tag

Die Yacht verschlingt jeden Tag rund 12.000 Euro Betriebskosten. Nach dem Verkauf entfällt zumindest diese Belastung für das kriselnde Signa-Imperium.

Thomas Schmid beschrieb Yacht

Die Yacht kam auch in den berühmt gewordenen Chats des früheren Öbag-Chefs Thomas Schmid vor. Schmid, der auf der Roma einmal zu Gast war, schrieb damals: "Rene, du Mr. 64 Meter – irre!!"