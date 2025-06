Dividenden bleiben auf Rekordniveau

Aktionäre der 20 ATX-Unternehmen dürfen sich freuen: Sie kassieren wieder hohe Dividenden. Heuer sind es mehr als 6 Milliarden Euro.

Insgesamt werden heuer rund 6,1 Milliarden Euro ausgeschüttet, das entspricht einer Ausschüttungsquote von 52% der Gewinne. Damit schließt 2025 nahtlos an die Rekordjahre 2023 und 2024 an, in denen ebenfalls mehr als 6 Milliarden Euro ausbezahlt wurden, zeigt die Arbeiterkammer auf.

ATX-20-Unternehmen haben im Vorjahr weniger verdient

Rund 11,5 Milliarden Euro haben Österreichs Top-20 Börsenunternehmen 2024 verdient. Zwar entspricht das einem Rückgang von knapp 5%, ist aber noch immer das viertbeste Jahr in der Geschichte des ATX (Konzerne mit abweichendem Wirtschaftsjahr, konkret EVN, Do&Co und Voestalpine, wurden entsprechend der überwiegenden Anzahl der Monate im Kalenderjahr 2024 für das Wirtschaftsjahr 2024 zugeteilt).

17 von 20 Unternehmen schütten Dividenden aus

Damit bleiben die Dividendenzahlungen für 2025 ebenfalls auf einem Spitzen-Niveau. Insgesamt fließen rund 6,1 Milliarden Euro an die Anteilseigner:innen. Prozentuell gesehen ist das ein Minus von rund 7%, gemessen am zu verteilenden Gewinn liegt die Ausschüttungsquote allerdings bei 52% und damit über dem Niveau des Vorjahres (50,3%).

Von den insgesamt 20 ATX-Unternehmen nehmen trotz der anhaltend angespannten wirtschaftlichen Lage 17 Konzerne Ausschüttungen vor – lediglich Lenzing, CPI Europa und AT&S verzichten. Von den verbliebenen fahren sechs ihre Dividende zurück, die restlichen elf Unternehmen erhöhen in einer Bandbreite von 2,1 bis 22,5%.

OMV mit Top-Dividende

Die höchste Summe mit rund 1,6 Milliarden Euro teilt der Mineralölkonzern OMV seinen Aktionär:innen zu, gefolgt von der Erste Group mit einer für sie Rekorddividende in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Platz drei belegt der Verbund mit knapp einer Milliarde Euro.

Bedenklich ist laut AK die Dividendenpolitik etwa der CA Immo, die trotz Verlusts erneut eine Dividende auszahlt. Oder aber auch jene von Wienerberger und der OMV, wo die Ausschüttungen über dem den Aktionär:innen zurechenbarem Gewinn liegen. Und auch bei der Post werden immerhin noch 90% des Gewinns verteilt.

Angesichts der aktuellen konjunkturellen Situation sind die Ausschüttungen der ATX-Konzerne als sehr hoch zu bewerten. Zum Ausdruck kommt jedenfalls, dass die Unternehmen im Finanz- und Energiesektor nach wie vor eine sehr gute Ertragslage aufweisen und in der Folge auch weiter hohe Ausschüttungen an ihre Gesellschafter:innen vornehmen. Zudem ist abzuwarten, ob nicht noch vereinzelt Unternehmen – wie bereits in den Vorjahren – im zweiten Halbjahr noch zusätzliche Dividendennachschläge vornehmen.