× E-Auto-Pleite: 1,16 Milliarden Euro an Forderungen bei Fisker-Insolvenz in Österreich

Im Insolvenzverfahren um die Österreich-Tochter des US-Elektroauto-Start-ups Fisker hat am Dienstag der erste Termin am Zivillandesgericht in Graz stattgefunden. Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von mehr als 1,16 Milliarden Euro angemeldet.

Im Insolvenzverfahren um die Österreich-Tochter des US-Elektroauto-Start-ups Fisker hat am Dienstag die erste Berichts- und Prüfungstagsatzung am Zivillandesgericht in Graz stattgefunden. Bis zum Ende der Anmeldefrist am 11. Juni wurden 161 nunmehr überprüfte Forderungen angemeldet: Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von mehr als 1,16 Mrd. Euro angemeldet, wovon 10,92 Mio. Euro anerkannt wurden, Forderungen über 1,15 Mrd. Euro werden somit bestritten. US-Muttergesellschaft ebenso insolvent Es sei laut den Kreditschützern von KSV1870, AKV und Creditreform davon auszugehen, dass der größte Teil der Insolvenzforderungen weiter bestritten bleibt und es sei auch nicht auszuschließen, dass noch weitere Forderungen angemeldet werden. Hinzu komme, dass auch die US-amerikanische Mutter- und Großmuttergesellschaften Insolvenzanträge eingebracht haben. Da wurden Restrukturierungsverfahren beantragt. Darüber hinaus wurden mit Stand 21. Juni weitere 58 Forderungen im Gesamtausmaß von 590,8 Mio. Euro angemeldet, diese wurden aber aufgrund der Komplexität und Umfang des Verfahrens noch nicht geprüft, so der KSV1870. Lesen Sie auch Fisker Austria insolvent - Verbindlichkeiten von 1,34 Mrd. Euro Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung der Österreich-Tochter des US-Elektroautobauers Fisker Automotive ist am Landesgericht Graz eröffnet worden.

18 Firmenpleiten am Tag in Österreich Steigerung der Firmenpleiten um 26 % im ersten Halbjahr, zeigt eine Hochrechung. Deutlich mehr Großinsolvenzen. Handel, Bau und Hotellerie/Gastro besonders betroffen.

Magna in Graz baut rund 500 Stellen ab Am Mittwoch wurden bei Magna in Graz die Mitarbeiter über drastische Maßnahmen informiert. Nach dem Produktionsstopp des E-Auto-Modells Fisker Ocean in Graz sind Kündigungen unausweichlich. © Fisker × Fisker Ocean hätte in Graz bei Magna produziert werden sollen. Seit der Insolvenz wurden bei der österreichischen Tochter mehrere Teilbereiche, und zwar "Sales und Services Wien", "Backoffice" sowie "Qualitätssicherung und Integration", insolvenzgerichtlich geschlossen, wodurch erhebliche Einsparungen erreicht werden konnten, hieß es seitens des AKV. Hunderte Entlassungen - bei Fisker und Magna Von den ursprünglich bei Verfahrenseröffnung beschäftigten 47 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern sind derzeit nur mehr 20 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. ach dem Produktionsstopp des E-Auto-Modells Fisker Ocean in Graz werden rund 500 Stellen abgebaut. Fisker Österreich strebt weiterhin eine Sanierung an, die nach wie vor durch den Einstieg eines Investors gelingen soll. Entsprechende Gespräche würden derzeit stattfinden. Die Erfüllbarkeit des Sanierungsplanes wird wesentlich davon abhängen, ob ein Investor gefunden werden kann. Die Sanierungsbestrebungen der Fisker GmbH seien damit nach wie vor aufrecht. Der Planvorschlag lautet auf eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplanes. "Die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des angebotenen Sanierungsplans wird vor der Abstimmungstagsatzung am 8. August noch einer detaillierten Überprüfung zu unterziehen sein", sagte Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin Insolvenz Graz beim KSV1870.