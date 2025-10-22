„Gold Connected“ bringt Wiens Goldexperten zusammen

Im stilvollen Ambiente des SO/Vienna Hotels lud Walter Hell-Höflinger zum dritten Mal zu seinem Netzwerk-Event "Gold Connected" – ein Abend ganz im Zeichen von Vertrauen und Beziehungen

Das jährliche Gipfeltreffen der Edelmetallbranche fand diesmal im 18. Stock des SO/Vienna Hotels statt. Unter dem Motto „Gold Connected – Ein Abend im Zeichen des Vertrauens und der Beziehungen“ kamen zahlreiche Vertreter der Goldbranche zusammen. Für Gastgeber Walter Hell-Höflinger, Geschäftsführer von Gold&Co., steht fest: Der Handel mit Gold ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Diese Werte prägen seit Jahren die Philosophie seines Familienunternehmens. In seiner Begrüßungsrede sprach er über die Entwicklungen an den Finanzmärkten, die seit Jahren einer Achterbahnfahrt gleichen, und betonte: „Gold macht mich nicht gierig.“

"Gold Connection" Event © Alex Rieck

Kunst und Musik

"Gold Connection" Event © Alex Rieck

Für visuelle Highlights sorgte Bodypainting-Weltmeisterin Birgit Mörtl, deren kunstvoll bemalte Models die Gäste beeindruckten. Musikalisch untermalten Violinistin Céline Roschek und JENGIS den Abend mit ausdrucksstarken Klängen. Unter den Gästen befanden sich Vertreter renommierter Häuser wie Philoro, Münze Österreich, Ögussa, C. Hafner und Heimerle & Meule sowie Goldexperte Ronald Stöferle. Neben den Gesprächen über Edelmetalle stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Goldguru Ronald Stöferle (Incrementum) & Walter Hell-Höflinger, (Gold&Co. CEO) © Alex Rieck

Hell-Höflinger, der bereits drei erfolgreiche Standorte in Wien führt, plant eine Neueröffnung in Belgrad. Für ihn bleibt Gold nicht nur ein Symbol für Wertbeständigkeit, sondern auch für menschliche Verbundenheit. Der von der bezaubernden Eser Akbaba moderierte Abend endete mit inspirierenden Gesprächen, Wiener Gastfreundschaft und dem Gefühl, dass Gold weit mehr ist als nur ein Edelmetall.