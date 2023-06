Hofer bietet Delka/Salamander-Mitarbeitern Jobs

Angesichts der bevorstehenden Filialschließungen von Salamander und Delka in Österreich lädt der Lebensmittelhändler Hofer die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, sich zu bewerben

Die Filialen der beiden Schuhhändler bis September geschlossen werden. Betroffen sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 40 Standorten. Wie der "Standard" aus gut informierten Kreisen erfuhr, sind 200 Beschäftigte von Salamander und rund 100 Angestellte von Delka zur Kündigung beim AMS angemeldet. Die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens soll vermieden werden.

Angesichts der bevorstehenden Filialschließungen von Salamander und Delka in Österreich lädt der Lebensmittelhändler HOFER die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, sich zu bewerben. Insgesamt warten österreichweit rund 1.000 zukunftssichere Karrieremöglichkeiten auf motivierte Bewerberinnen und Bewerber.

Vor allem für die Bereiche Verkauf und Logistik sucht der Diskonter kontinuierlich nach Interessierten. Hier warten österreichweit aktuell rund 1.000 offene Stellen. Neben dem Kerngeschäft des Diskonters wachsen auch die steuernden Bereiche stetig: Im HOFER Headquarter in Sattledt warten etwa im Supply Chain Management und in der IT aktuell circa 100 offene Stellen auf engagierte Persönlichkeiten.