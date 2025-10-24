Alles zu oe24VIP
Das John Harris am Schillerplatz
© Moni Fellner

Verdiente Ehre

John Harris Fitness Schillerplatz wird Unternehmen des Jahres 2025 im 1. Bezirk

24.10.25, 09:29
Teilen

Große Ehre für John Harris Fitness am Schillerplatz: Das Studio wurde im 1. Bezirk zum "Unternehmen des Jahres 2025" gewählt.

Das Fitnessstudio John Harris Fitness Schillerplatz darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Beim Business Award wurde das Unternehmen zum "Unternehmen des Jahres 2025" im 1. Bezirk gekürt. Die Ehrung fand im Rahmen eines Festakts in der Bezirksvorstehung statt.

"Mr. John Harris" Ernst Minar

© Stefan Diesner

Feierliche Übergabe

Bezirksvorsteher Markus Figl überreichte Eigentümer Ernst Minar persönlich Urkunde und Pokal für den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz landete die Heidi Horten Collection, vertreten durch die scheidende Direktorin Agnes Husslein-Arco.

Agnes Husslein-Arco

Agnes Husslein-Arco

© Stefan Diesner

Publikumsvoting mit großem Zuspruch

Der Business Award wurde vom Bezirksblatt ins Leben gerufen. Insgesamt wurden beim Publikumsvoting über 130.000 Stimmen abgegeben – ein deutliches Zeichen für das große Interesse an der heimischen Wirtschaft im Bezirk.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

