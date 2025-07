KTM-Boom: 100.000 Bikes verkauft – jetzt sucht man hunderte neue Mitarbeiter

Die KTM AG feiert ein Comeback! Die Orange-Bikes rollen wieder in Rekordzahlen über die Straßen – und der Konzern geht in die Offensive: Es werden neue Mitarbeiter gesucht!

Die Zahlen sprechen für sich: 100.391 Motorräder gingen im ersten Halbjahr 2025 weltweit an begeisterte Fahrer – gleichzeitig wurden 50.286 Maschinen an Händler und Importeure ausgeliefert. Damit übertrifft der oberösterreichische Motorradhersteller nicht nur die eigenen Prognosen, sondern beweist: Die KTM-Community blieb trotz aller Krisen treu. Ende Juli wird die Produktion in Mattighofen wieder vollständig hochgefahren.

CEO: KTM-Motorräder sind heiß begehrt

"Die letzten sechs Monate haben gezeigt, dass der Rückhalt der Motorrad-Community für die Marke KTM ungebrochen ist“, freut sich CEO Gottfried Neumeister. „Unser Innovationsgeist und unsere Leidenschaft zahlen sich aus", gibt der Nachfolger von Stefan Pierer im Chefsessel bekannt: KTM sei zurück auf der Überholspur.

Aufgrund der positiven Verkaufszahlen in den ersten sechs Monaten konnte KTM die Lagerbestände deutlich reduzieren. Darüber hinaus sei es gelungen, die gesamte Lieferkette zu reaktivieren.

Job-Boom bei KTM: „Wir suchen Verstärkung!“

Mit dem Erfolg kommt neuer Schwung – und der Konzern schaltet jetzt beim Recruiting einen Gang hoch. In Österreich und international werden qualifizierte Fach- und Führungskräfte gesucht, besonders am Headquarter in Mattighofen in Oberösterreich.

"KTM ist wieder auf Wachstumskurs und sucht damit auch intensiv nach begeisterten Mitarbeiter:innen für alle österreichischen und internationalen Standorte. Wer das Unternehmen rund um die Marke KTM aktiv mitgestalten möchte, findet bei uns einen Platz“, betont Gottfried Neumeister.

Unterstützung beim Umzug

KTM wirbt damit, dass man Bewerbern ein internationales Umfeld biete, sowie Unterstützung bei Umzügen und ihrem Start in der Region.

Kunden an Bord: „Orange Blood“ bringt Fahrer ins Management

Doch nicht nur beim Personal setzt KTM neue Schritte. Mit Initiativen wie „Orange Blood“ und dem „Orange Board“ bindet der Hersteller seine Fans direkt ein. Aus über 5.000 Bewerbungen wurde ein 15-köpfiges Gremium gewählt, das dem Management regelmäßig Feedback gibt.

Man höre den Kunden zu – denn sie wüssten am besten, was eine echte KTM ausmache, sagt CEO Neumeister: "Wenn wir den Kunden ins Zentrum unseres Handelns stellen, wird sich das in Zukunft im wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens widerspiegeln." Dazu kommt das neue Dealer Excellence Center, das Händler weltweit unterstützt. Die Strategie: Näher am Kunden, schneller am Markt.