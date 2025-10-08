Alles zu oe24VIP
Nächste Gastro-Pleite: Beliebtes Traditionslokal meldet Insolvenz an
Lange Geschichte

Nächste Gastro-Pleite: Beliebtes Traditionslokal meldet Insolvenz an

08.10.25, 14:00
Das nächste Traditionslokal – beliebter Treffpunkt für Studierende, Anrainer und Stammgäste – hat Insolvenz angemeldet. 

Der „Thomawirt“ ist weit mehr als nur ein Gasthaus: Das Lokal vereint Restaurant, Bar und Café unter einem Dach – und gilt seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 als Fixpunkt im beliebten Stadtteil Leonhard, in Villach.

Die Betreiber der TW Gastronomie GmbH beantragten beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bestätigte.  

Seine Geschichte reicht jedoch mehr als 1000 Jahre zurück: Bereits 987 wurde der Thomawirt erstmals urkundlich erwähnt. Heute beherbergt das Gebäude Gastronomie auf drei Etagen – mit rustikalem Charme und studentischem Publikum.

578.000 Euro Schulden 

Laut AKV betragen die Verbindlichkeiten rund 578.000 Euro, während die Aktiva bei etwa 62.000 Euro liegen. Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeiter, die von der Insolvenz direkt betroffen sind. Dennoch soll der Betrieb fortgeführt und saniert werden.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. Forderungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden.

Kostenexplosion und Personalmangel als Hauptgründe

Als Ursachen nennt die Betreiberin – die Profutura Beteiligungs GmbH – eine Kombination aus steigenden Energie-, Personal- und Warenkosten, verändertem Konsumverhalten und anhaltendem Fachkräftemangel in der Gastronomie. Diese Faktoren hätten die wirtschaftliche Lage zuletzt „massiv belastet“, heißt es im AKV-Bericht.

Trotz Insolvenzverfahren wolle man den Betrieb sanieren und langfristig erhalten, um die Arbeitsplätze zu sichern und den „Thomawirt“ als Traditionslokal in Graz zu bewahren.

