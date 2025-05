Nächste Millionen-Pleite: Wiener Immo-Riese in Insolvenz

Der Wiener Zinshaus-Spezialist GR Real GmbH kollabierte unter Kostenlawine.

Schock für Wiens Immobilienbranche: Die GR Real GmbH – einst stolzer Zinshaus-Spezialist – ist mit 35 Millionen Euro Schulden pleite! Der KSV1870 bestätigte am 22. Mai die Insolvenz, das Handelsgericht prüft nun den Konkursantrag.

Kostenlawine

Trotz unermüdlichen Einsatzes der Gründer Bernhard und Clemens Riha war es in den letzten Monaten nicht möglich, das Unternehmen durch die unvorhersehbaren Herausforderungen in der Branche zu steuern. Drastisch steigende Zinsen, ein Rückgang im Zinshausmarkt und explodierende Energiekosten haben das Unternehmen in eine ausweglose Situation gebracht.

„Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft“, erklärten die Geschäftsführer. „Es schmerzt, diese Entscheidung treffen zu müssen.“

Die GR Real GmbH war in Wien, Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich tätig und hinterlässt unvollendete Projekte.

Mit rund 35 Millionen Euro Verbindlichkeiten befand sich die Firma in einer angespannten finanziellen Lage. Laut KSV1870 Informationen liegen die Ursachen vor allem in einer anhaltenden Krise des österreichischen Immobilienmarkts. Mehrere Insolvenzen führten zu einem Überangebot an zum Verkauf stehenden Objekten, was eine deutliche Entwertung der Immobilien zur Folge hatte. Zusätzlich belasten hohe Energie- und Erhaltungskosten sowie steigende Zinssätze für Kredite die wirtschaftliche Situation.