Pleite: Benko versteckt sich in Italo-Villa

Die Italiener nennen Signa-Gründer René Benko „Ösigarch“. Während die Republik Österreich von der Signa-Krise (Schuldenberg über 11 Milliarden Euro) erschüttert wird, stellt sich die Frage: Wo ist Benko jetzt?

Villa Ansaldi am Gardasee. Seit seinem Shoppingtrip mit Privatjet vor sechs Wochen hat man den einstigen Milliardär (Forbes strich ihn von der Reichsten-Liste) nicht mehr gesehen. Seit Beginn des Pleite-Affäre ist Benko nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Untergetaucht. Italienische Journalisten spekulieren, dass René Benko in einer Luxusvilla mit Helikopterlandeplatz am Gardasee untergetaucht sein soll. Wem gehört die Villa? Eine brisante Frage.

Villa in Italien und in Igls ähnlich finanziert

Stiftungen. Vor Weihnachten wurde die Benko-Villa in Igls bei Innsbruck wegen eines Steuerstreits mit der Republik gepfändet. Der Staat fordert 12 Millionen Euro Umsatzsteuer. Die Tiroler Villa gehörte einer Stiftung Benkos, die sie an die Signa vermietete und in der Benko mit Familie privat wohnte.

Von der Republik gepfändete Benko-Villa bei Innsbruck © APA/EXPA/JOHANN GRODER ×

Eine ähnliche Konstruktion wählte Benko bei der Villa Ansaldi am Gardasee in Italien. Die Immobilie soll einer Stiftung in Benkos Einflussbereich gehören. Gemietet wird sie ebenfalls von einer Signa-Gesellschaft. Und jetzt soll Benko hier wohnen, weit entfernt von Österreich.