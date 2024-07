Prateralm meldet zum 2. Mal Insolvenz an

Die Prateralm hat Insolvenz angemeldet - was jetzt auf das bekannte Lokal in Wien-Leopoldstadt zukommt, in dem auch die FPÖ gerne feierte.

Die "tiefstgelegene Alm der Welt" ist insolvent. Wie der KSV1870 gegenüber oe24 bestätigt, wurde von der Betreiberin der Wiener Prateralm ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Eine Million Euro Schulden Die Gesamtverbindlichkeiten sollen bei rund 1 Mio. Euro liegen. Betroffen sind laut Schuldnerangaben 25 Gläubiger und weitere 18 Dienstnehmer. Eine Reduktion der Mitarbeiter sei aktuell nicht geplant. Die Gläubiger könnten bei Annahme des "Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung" nur 20 Prozent ihres Geldes wiedersehen - innerhalb der nächsten 2 Jahre. Noch hat das Handelsgericht keinen Masseverwalter eingesetzt, wird das aber wohl zeitnah tun. Der wäre dann der Geschäftsführer, der sämtliche Entscheidungen trifft. Das bisherige Management wäre wirtschaftlich entmündigt. Lesen Sie auch Abschiebungen kosteten 3,7 Millionen Euro Außerlandesbringungen kosten viel Geld: 3,7 Millionen wurden insgesamt im Vorjahr für diesen Posten aufgebracht.

Bosch warnt: Vergiftungsgefahr bei bestimmten Gas-Thermen Betroffen sind Durchlauferhitzer der Bosch-Produktfamilie Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR. „Der vom Insolvenzgericht zu bestellemde Insolvenzverwalter wird in einem ersten Schritt zu prüfen haben, ob das Gastrounternehmen fortgeführt werden kann. Die Entscheidung, ob die beabsichtigte Sanierung gelingen wird, treffen schließlich die Gläubiger in der Sanierungsplantagsatzung, so Jürgen Gebauer vom KSV1870. Corona-Pandemie, hohe Preise für Energie und Waren Laut Angaben der Schuldnerin waren die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, enorme Preissteigerungen bei den Energiekosten sowie im Warenbereich die Ursachen für die Insolvenzantragstellung. Das habe zu Umsatzausfällen und Zahlungsrückständen geführt. Das Unternehmen betreibt einerseits die im Wiener Prater gelegene ,,Prateralm" und ergänzend wurden auch Cateringaufträge vor allem für Filmprojekte übernommen. Zweite Pleite seit 2017 Schon 2017 hat die Prateralm Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Die Schuldnerin war bereits im Insolvenzverfahren zu 2 S 73/17y HG Wien, konnte jedoch in diesem Verfahren alle Schulden vollständig begleichen, informiert Iris Scharitzer vom Österreichischen Verband Creditreform. FPÖ feierte gerne in Prateralm Das Lokal im Wiener Prater ist für seine Bierzeltatmosphäre bekannt. Es betreibt ein Restaurant und einen Tanzstadl. Die FPÖ hat wiederholt Feste in dem Betrieb im 2. Wiener Bezirk gefeiert. Die John Otti Band hat aufgespielt. Norbert Hofer trat im Rahmen seines Präsidentschaftswahlkampfs in der Prateralm auf.