× Anti-Gelsenmittel im Test: Diese Mückensprays sind empfehlenswert

Gelsen-Alarm in Österreich: Mückenfalle einfach selber bauen Stechmücken gehören zu der besonders lästigen Sorte von Insekten. Schnell wird auf der Terrasse, am See oder beim Lagerfeuer zum Anti-Mücken-Spray gegriffen. Doch so weit muss es gar nicht erst kommen, denn eine Mückenfalle ist schnell selbst gebaut – und äußerst effektiv.