Seit 1. Juli: Spar testet den Einsatz von Robotern

"Alarmsignal": Massiver Wasser-Verlust in Österreichs Flüssen In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Zustand vieler Flüsse in Österreich spürbar verschlechtert. Eine aktuelle Auswertung von Greenpeace zeigt deutlich, wie sehr sich die Wassermengen in den Sommermonaten verringert haben – mit teilweise drastischen Rückgängen.