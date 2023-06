Strecke zwischen Tirol und Wien: Westbahn baut Verbindungen aus

Der private Bahnbetreiber Westbahn baut die Verbindung zwischen Innsbruck und Wien aus.

Ab kommenden Sonntag werden vier Züge - statt bisher drei - pro Tag und Richtung angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Vor einem halben Jahr vollzog die Westbahn ihre Jungfernfahrt nach Innsbruck, die Nachfrage lag aber "deutlich über den Prognosen", hieß es.

Mit dem Angebotsausbau wird es künftig neben den Abfahrtszeiten am Wiener Westbahnhof um 7.08, 11.08 und 17.08 Uhr eine weitere um 8.08 Uhr (Ankunftszeit in Innsbruck um 12.29 Uhr) geben. Von Innsbruck nach Wien starten Züge um 6.31, 12.31 und 16.31 Uhr und zukünftig zusätzlich um 14.31 Uhr (Ankunft in Wien Westbahnhof um 18.52 Uhr).

Täglich mehr als 4.000 Plätze

Damit soll es täglich mehr als 4.000 Plätze in den Doppelstockgarnituren der Westbahn geben. "Wir sind schon vor Aufnahme unseres Zugverkehrs bis Tirol davon ausgegangen, dass wir damit auf gute Resonanz stoßen werden, das hatten die dazu seit Jahren an uns gerichteten Anfragen nahegelegt", sagte Geschäftsführer Thomas Posch. Dass man aber so rasch eine Fahrplanverdichtung vornehmen werde, sei eine "erfreuliche Entwicklung". "Nicht nur die Nachfrage durch unsere Reisenden, sondern auch die unkomplizierten Abstimmungen mit dem Land sowie dem Tiroler Verkehrsverbund haben uns in positiver Weise überrascht", meinte zudem Geschäftsführer Florian Kazalek.